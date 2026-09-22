i Das Fogón Asado in Buenos Aires wurde bei den Travellers' Choice Awards von Tripadvisor zum besten Restaurant der Welt gekürt. Fogón Asado Neues Tripadvisor-Ranking Das ist das beste Restaurant der Welt – laut Reisenden Millionen Bewertungen küren ein Grill-Restaurant in Buenos Aires zum Travellers' Choice Awards-Sieger. Europa schafft es nur zweimal in die Top 10. Von Heute Life 22.09.2026, 13:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer im derzeit bestbewerteten Restaurant der Welt speisen will, braucht vor allem eines: Ausdauer für einen langen Flug. Denn der kulinarische Spitzenreiter steht nicht in Paris, Wien oder London – sondern in Buenos Aires.

Das Fogón Asado wurde bei den diesjährigen Travellers' Choice Awards von Tripadvisor erneut an die Spitze gesetzt. Grundlage sind Millionen Bewertungen von Gästen, die zwischen 1. Juli 2025 und 30. Juni 2026 auf der Plattform abgegeben wurden.

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Bewertet wurde dabei nicht nur eine kleine Auswahl prominenter Lokale: Tripadvisor verglich mehr als acht Millionen gelistete Restaurants weltweit. Ausgezeichnet wird das oberste Prozent.

Argentinisches Feuer-Erlebnis

Im Fogón Asado dreht sich alles um die traditionelle argentinische Grillkunst. Statt an einem gewöhnlichen Tisch sitzen die Gäste rund um den offenen Grill und können den Köchen bei der Zubereitung der Speisen unmittelbar zusehen.

Wer Platz nimmt, hat die Wahl zwischen zwei Menüs. Das neungängige Tasting-Menü kostet umgerechnet rund 100 Euro. Wer noch mehr erleben möchte, kann sich für den 14-gängigen Chef's Counter entscheiden – für rund 165 Euro.

Die Gäste zeigen sich jedenfalls begeistert: Mehr als 4.200 Bewertungen ergeben auf Tripadvisor derzeit eine Gesamtwertung von 4,9 von fünf Punkten.

Nur zwei Europäer in den Top 10

Hinter dem argentinischen Sieger folgt das Koma Singapore auf Platz zwei. Das Restaurant verbindet moderne japanische Küche mit einer auffälligen, spektakulären Inszenierung. Rang drei geht nach Hanoi. Das The Rhythms Restaurant schafft es mit vietnamesischer Küche ebenfalls auf das Podest.

Für Europa fällt die Bilanz deutlich überschaubarer aus: Nur zwei Restaurants schaffen es unter die besten zehn. Auf Platz vier landet das The Witchery Restaurant in Edinburgh (Schottland). Rang fünf geht an das Meat Market in Valencia (Spanien). Damit dominieren Restaurants außerhalb Europas die Spitzengruppe.