i Ein Mann ist in Bielefeld in ein Restaurant eingebrochen und hat sich dort Pudding zubereitet Symboldbild / KI-generiert (KI-generiert) "Wenn ich schon mal da bin..." Mann bricht in Restaurant ein – und macht sich Pudding Ein Restaurantbesitzer erwischte in Bielefeld einen Einbrecher in seiner Küche. Der 42-Jährige saß dort und aß seelenruhig Pudding. Von Nick Wolfinger 21.09.2026, 13:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Einbrecher hatte offenbar Heißhunger – auf frischen, selbst gemachten Pudding. Als ein Restaurantbesitzer am Samstag gegen 10 Uhr seine Gaststätte in der Obernstraße in Bielefeld-Mitte betrat, machte er in der Küche eine ungewöhnliche Entdeckung.

Dort befand sich ein fremder Mann. Der Unbekannte saß allerdings nicht einfach nur herum. Er hatte sich Pudding gemacht, aß davon und bereitete offenbar noch weiteres Essen zu. "Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch einen Pudding machen", beschreibt "Wuppertal Aktuell" diesen "Typ Einbrecher" auf ironische Weise.

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"Ich arbeite hier"

Als ihn der Restaurantbetreiber zur Rede stellte, hatte der Mann auch gleich eine Erklärung parat: Er behauptete, in dem Lokal zu arbeiten und vom Chef die Erlaubnis bekommen zu haben, sich dort aufzuhalten.

Das Problem dabei: Der Chef stand direkt vor ihm und wusste nichts von seinem angeblichen Mitarbeiter, wie die Polizei schilderte. Der Restaurantbetreiber ließ sich auf keine lange Diskussion ein. Er verließ die Gaststätte wieder, sperrte die Tür ab und verständigte die Polizei.

Als die Polizei eintraf, wollte er fliehen

Als die erste Streife eintraf, versuchte der Mann noch, durch die Hintertür zu flüchten. Weit kam er allerdings nicht. Die Polizisten nahmen den 42-Jährigen noch in der Obernstraße vorläufig fest.

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Der bereits polizeibekannte Deutsche wurde für weitere Maßnahmen auf eine Polizeiwache gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Einbruchs in eine Gaststätte eingeleitet.