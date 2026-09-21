i Die Polizei kassierte die Luxus-Fahrzeuge ein. Greater Manchester Police Polizei greift sofort ein Lamborghini-Konvoi bremst Autobahn auf 27 km/h aus Fünf Lamborghinis und eine Mercedes G-Klasse sorgten nahe Manchester für Chaos. Die Polizei stoppte den Konvoi und stellte die Fahrzeuge sicher. Von André Wilding 21.09.2026, 12:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst sollen sie mit hohem Tempo unterwegs gewesen sein und immer wieder die Spur gewechselt haben, dann wurde der Luxus-Konvoi plötzlich extrem langsam. Fünf Lamborghinis und eine Mercedes G-Klasse haben auf Autobahnen nahe Manchester die Polizei auf den Plan gerufen.

Auf der M66 bei Rochdale sollen die Fahrer zunächst mit hoher Geschwindigkeit gefahren sein, wild die Spuren gewechselt und die Reifen durchgedreht haben. Danach verlangsamte die Kolonne ihre Fahrt auf rund 27 km/h – darüber berichtet die BILD.

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Andere Autofahrer alarmierten daraufhin die Polizei.

Polizei stoppt Luxus-Konvoi

Die Greater Manchester Police entdeckte die Fahrzeuge schließlich auf der M62. Zwei der Lamborghinis wurden an einer Ausfahrt gestoppt, die übrigen Fahrzeuge hielten die Polizisten in Rochdale an.

Gegen die Fahrer wurden Verfahren wegen mehrerer Verkehrsdelikte eingeleitet. Chefinspektor Danny Kabal erklärte, dass rücksichtsloses und gefährliches Fahren nicht geduldet werde, heißt es in dem Bericht.

Warum sich die Fahrer so verhielten, ist nicht bekannt.

Polizei durfte Autos sofort sicherstellen

Eine Gesetzesänderung machte es den Polizisten möglich, die Luxusautos unmittelbar zu beschlagnahmen. Seit dem 29. Juni 2026 können Fahrzeuge nach Section 59 des Police Reform Act sichergestellt werden, wenn deren Fahrer andere Verkehrsteilnehmer durch rücksichtsloses Fahren beunruhigen oder belästigen.

Eine vorherige Verwarnung ist nicht mehr notwendig. Wer sein beschlagnahmtes Fahrzeug in England zurückhaben möchte, muss 192 Pfund bezahlen. Zusätzlich werden pro Tag 26 Pfund Standgebühr fällig.

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Seit dem 22. Juli können nicht abgeholte Fahrzeuge bereits nach sieben Tagen verkauft oder verschrottet werden. Zuvor betrug diese Frist 14 Tage.

Ein Motiv für die ungewöhnliche Fahrt des Luxus-Konvois nannte die Polizei nicht. Gegen die Fahrer laufen nun Verfahren wegen mehrerer Verkehrsdelikte.