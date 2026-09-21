i Zu dem tödlichen Zwischenfall kam es am Strand von Vouliagmeni. IMAGO/Nicolas Koutsokostas Zwei Festnahmen Streit um Sonnenliegen eskaliert – Mann (82) tot An einem griechischen Strand endete der Kampf zwischen zwei Senioren um zwei Sonnenliegen tödlich. Ein 82-Jähriger starb im Spital. Von Newsdesk Heute 21.09.2026, 11:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftige Szenen an Strand von Vouliagmeni südlich von Athen: Am Sonntag legten sich ein 82-Jähriger und seine Frau gegen 9 Uhr auf zwei Sonnenliegen im Schatten. Kurz darauf trafen ein 76-Jähriger und seine 21 Jahre alte Begleitung ein.

Auch sie beanspruchten den Platz für sich – es kam zum Streit. Im Zuge dessen klagte die junge Frau über körperliche Beschwerden und wurde zur Strandambulanz gebracht, berichtet "20 Minuten". Damit hatte sich die Situation jedoch nicht erledigt.

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Reanimation erfolglos

Der 76-Jährige kehrte erneut zum Schauplatz der ersten Auseinandersetzung zurück, woraufhin es zur Schlägerei mit dem 82-Jährigen kam. Dabei brach der ältere Kontrahent zusammen. Der griechischen Zeitung "Protothema" zufolge hätten Rettungskräfte versucht, den Mann viermal wiederzubeleben.

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Dennoch verstarb der 82-Jährige nur kurz darauf in einem Krankenhaus. In weiterer Folge wurden der 76-Jährige und seine Begleiterin festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Totschlags. Nun muss geklärt werden, woran genau das Opfer verstarb.