StartseiteNachrichtenWelt
Zu dem tödlichen Zwischenfall kam es am Strand von Vouliagmeni.
Zu dem tödlichen Zwischenfall kam es am Strand von Vouliagmeni.
IMAGO/Nicolas Koutsokostas
Zwei Festnahmen

Streit um Sonnenliegen eskaliert – Mann (82) tot

An einem griechischen Strand endete der Kampf zwischen zwei Senioren um zwei Sonnenliegen tödlich. Ein 82-Jähriger starb im Spital.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
21.09.2026, 11:08
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Heftige Szenen an Strand von Vouliagmeni südlich von Athen: Am Sonntag legten sich ein 82-Jähriger und seine Frau gegen 9 Uhr auf zwei Sonnenliegen im Schatten. Kurz darauf trafen ein 76-Jähriger und seine 21 Jahre alte Begleitung ein.

Auch sie beanspruchten den Platz für sich – es kam zum Streit. Im Zuge dessen klagte die junge Frau über körperliche Beschwerden und wurde zur Strandambulanz gebracht, berichtet "20 Minuten". Damit hatte sich die Situation jedoch nicht erledigt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Reanimation erfolglos

Der 76-Jährige kehrte erneut zum Schauplatz der ersten Auseinandersetzung zurück, woraufhin es zur Schlägerei mit dem 82-Jährigen kam. Dabei brach der ältere Kontrahent zusammen. Der griechischen Zeitung "Protothema" zufolge hätten Rettungskräfte versucht, den Mann viermal wiederzubeleben.

Mann stirbt nach Streit um eine Sonnenliege

Dennoch verstarb der 82-Jährige nur kurz darauf in einem Krankenhaus. In weiterer Folge wurden der 76-Jährige und seine Begleiterin festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Totschlags. Nun muss geklärt werden, woran genau das Opfer verstarb.

red,21.09.2026, 11:08
Mehr zum Thema
SchlägereiTodesfallFestnahmeGriechenland

Weiterlesen

Weitere Storys
StrandStreit
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote