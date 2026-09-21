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Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
IMAGO/Ardan Fuessmann (Symbolbild)
Streit eskaliert völlig

15-Jähriger nach Party erstochen – Täter auf der Flucht

Ein Streit endete in Marsberg-Essentho tödlich: Ein 15-Jähriger wurde erstochen, ein 18-Jähriger schwer verletzt. Zwei Verdächtige werden gesucht.
André Wilding
Von André Wilding
21.09.2026, 10:24
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Eine Party ist in der Nacht auf Sonntag in Marsberg-Essentho mit einem tödlichen Streit zu Ende gegangen. Ein 15-jähriger Deutscher aus Dortmund wurde bei einer Messerstecherei getötet. Ein weiterer Jugendlicher erlitt schwere Verletzungen.

Bei dem zweiten Opfer handelt es sich um einen 18-jährigen Rumänen aus Marsberg. Er wurde mit schweren Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt – das berichtet die BILD.

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Der 18-Jährige soll am Montag befragt werden. Ob sein Gesundheitszustand eine Vernehmung zulässt, war laut Staatsanwaltschaft zunächst noch unklar.

Zwei Verdächtige werden gesucht

Nach dem Angriff fahndet die Polizei nach zwei mutmaßlichen Tätern. Gesucht werden ein 22-Jähriger mit kosovarischer Staatsangehörigkeit sowie ein 23-jähriger Grieche.

In der Nacht auf Sonntag wurde bei der Suche auch ein Polizeihubschrauber über Marsberg und Olsberg eingesetzt.

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Die Identitäten der beiden Verdächtigen sind den Ermittlern bekannt. Eine Beschreibung der Männer wurde zunächst nicht veröffentlicht.

Staatsanwältin Annika Berg erklärt gegenüber der BILD: "Eine öffentliche Täterbeschreibung wird derzeit noch nicht veröffentlicht. Sollte die Fahndung erfolglos bleiben, könnte sie nachgereicht werden."

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Obduktion bereits durchgeführt

Der Leichnam des getöteten 15-Jährigen wurde bereits am Sonntag von Rechtsmedizinern obduziert.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein privater Streit hinter der Tat stehen. Was genau zur tödlichen Auseinandersetzung führte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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Die Fahndung nach den beiden mutmaßlichen Tätern läuft weiter.

wil,21.09.2026, 10:24
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