i Der Vorfall ereignete sich an einem Strand südlich von Athen. istock (Symbolbild) Kampf am Strand eskaliert Mann stirbt nach Streit um eine Sonnenliege Ein Streit um Sonnenliegen endete an der Athener Riviera tödlich. Zwei Pensionisten gerieten aneinander, wenig später starb ein 82-Jähriger. Von André Wilding 21.09.2026, 08:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit um freie Sonnenliegen ist am Vouliagmeni-Strand an der Athener Riviera völlig eskaliert. Zwei Pensionisten im Alter von 82 und 76 Jahren gerieten aneinander. Schließlich kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 82-Jährige plötzlich zusammenbrach.

Begonnen hatte der Konflikt kurz nach 9 Uhr. Der 82-Jährige war gemeinsam mit seiner Frau an den Strand gekommen und hatte zwei freie Liegen genommen. Wenig später traf ein 76-Jähriger mit seiner 21 Jahre alten Begleiterin ein, die einen Behindertenausweis hatte.

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Zwischen den beiden Paaren entwickelte sich ein heftiger Streit um die Plätze.

Streit eskaliert nach Rückkehr

Während der Auseinandersetzung klagte die 21-Jährige über gesundheitliche Beschwerden und wurde zur Strandambulanz gebracht. Doch damit war der Konflikt nicht beendet.

Nach der Rückkehr des 76-Jährigen gerieten die beiden Pensionisten erneut aneinander. Dieses Mal kam es zu einer Schlägerei. Noch während der Auseinandersetzung brach der 82-Jährige zusammen.

Rettungskräfte versuchten viermal, den Mann wiederzubeleben. Dabei kam auch ein Defibrillator zum Einsatz. Der Pensionist wurde anschließend in eine örtliche Klinik gebracht, wo er rund eine Stunde später starb.

Badegäste werden Zeugen

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich zahlreiche Menschen am Strand. Ein Zeuge schilderte die Szenen so: "Wir hörten Schreie, rannten hin, um zu sehen, was los war, und sahen eine Schlägerei."

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Nun soll geklärt werden, woran der 82-Jährige genau starb. Die Polizei ermittelt zur Todesursache.

Der 76-Jährige und seine 21-jährige Begleiterin wurden laut Medienberichten vorläufig festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht. Es wird wegen Totschlags ermittelt.