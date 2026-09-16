i Der Flughafen Neapel-Capodichino bleibt im November wegen der Sanierung seiner einzigen Start- und Landebahn geschlossen. iStock/Devasahayam Chandra Dhas Urlauber müssen ausweichen Airport von Italien-Metropole schließt im November Wer im November nach Neapel fliegen will, braucht einen Plan B: Der Flughafen bleibt einen Monat komplett geschlossen. Von Heute Life 16.09.2026, 15:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neapel lockt auch im Herbst mit Pizza, Meer und Dolce Vita. Doch wer die süditalienische Metropole im November per Flugzeug erreichen will, sollte seine Reisepläne genau prüfen: Der Flughafen Neapel-Capodichino bleibt vom 1. bis 30. November 2026 komplett geschlossen.

Der Grund ist ungewöhnlich: Die einzige Start- und Landebahn des Airports wird umfassend saniert. Damit ist während der Arbeiten kein regulärer Flugbetrieb möglich. Für Reisende bedeutet das: Der gewohnte Weg mitten nach Neapel fällt einen ganzen Monat lang weg.

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Lufthansa und AUA streichen Verbindungen

Von der Schließung sind zahlreiche Fluggesellschaften betroffen. Manche Airlines setzen in dieser Zeit ihre Verbindungen nach Neapel aus, andere Airlines haben bereits alternative Lösungen angekündigt.

Betroffen sind unter anderem Passagiere der Lufthansa Group. Für den gesamten Zeitraum vom 1. bis 30. November werden die Flüge von und nach Neapel ausgesetzt. Die Lufthansa Group hat angekündigt, betroffene Passagiere – soweit möglich – auf Verbindungen über Rom-Fiumicino umzubuchen.

Flugbuchungen prüfen

Passagiere mit geplanten Reisen nach Neapel im November sollten ihre Buchungen rechtzeitig überprüfen und sich über mögliche Änderungen bei ihrer Fluggesellschaft informieren. Da die Maßnahmen je nach Airline unterschiedlich ausfallen, empfiehlt sich eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Anbieter, rät der ÖAMTC. Wer über ein Reisebüro gebucht hat, sollte sich an dieses bezüglich näherer Informationen wenden.

Plan B: Rom oder Salerno

Wer unbedingt im November nach Kampanien möchte, hat Alternativen. Rom-Fiumicino kommt insbesondere für umgebuchte Lufthansa-Passagiere infrage. Auch der Flughafen Salerno Costa d’Amalfi kann für einzelne Verbindungen eine Ausweichmöglichkeit sein.

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Von dort geht es allerdings nicht direkt ins Zentrum von Neapel. Wer weiterreisen muss, sollte deshalb zusätzliche Zeit und mögliche Kosten für Bahn, Bus oder Mietwagen einplanen. Ab Dezember soll der reguläre Flugbetrieb wieder möglich sein.