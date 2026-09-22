i Für Wiesn-Stimmung braucht es offenbar kein Festzelt. Gurkerl.at Brezn, Bier & Bestellrausch 520 Prozent mehr Senf! Das kaufen die Wiener zur Wiesn Was landet auf dem Tisch, wenn Wiener ihre Wiesn daheim feiern? Bestelldaten des Online-Supermarkts Gurkerl.at geben einen überraschenden Einblick. Von Heute Life 22.09.2026, 16:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Brezn liegt bereit, die Weißwürstel ziehen im heißen Wasser und im Kühlschrank wartet das Festbier: Wer für Wiesn-Stimmung nicht extra nach München fahren will, holt sich das Oktoberfest offenbar einfach nach Hause. Was bei den Wienern dabei auf keinen Fall fehlen darf, zeigen Bestelldaten des Online-Supermarkts Gurkerl.at. Und ausgerechnet ein eher unscheinbarer Begleiter räumt dabei so richtig ab.

Senf schlägt Brezn & Weißwürsterl

Damit lässt der süße Senf sogar die vermeintlichen Wiesn-Stars hinter sich: Weißwürsterl wurden während des Vergleichszeitraums um 230 Prozent häufiger bestellt, Brezn legten um 140 Prozent zu. Auch beim Rest des Warenkorbs wird es deftig: Die Nachfrage nach Leberkäse verdoppelte sich, Sauerkraut kam auf ein Plus von 90 Prozent. Obatzda und Bierkäse wurden um 80 Prozent häufiger bestellt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Kaiser Wiesn 2026 in den Startlöchern i ?

Und die Wiener beginnen offenbar früh mit den Vorbereitungen: Bereits rund zwei Wochen vor dem offiziellen Wiesn-Auftakt zog die Nachfrage nach den ersten Klassikern laut Gurkerl.at deutlich an.

Festbier boomt – Bier insgesamt nicht

Beim Bier zeigt sich allerdings ein überraschendes Bild: Insgesamt landete während der Wiesn-Zeit sogar weniger davon in den Bestellungen als im Jahr davor. Eine Sorte konnte sich dem Abwärtstrend aber entziehen: Fest- und Oktoberfestbiere kamen auf rund 67 Liter pro 1.000 Bestellungen – 40 Prozent mehr als 2024. Rund jeder neunte bestellte Liter Bier entfiel damit auf ein Festbier. Am häufigsten wurde Augustiner Oktoberfestbier bestellt, gefolgt von Augustiner Hell, Tegernseer Hell, Wieselburger Gold und Ottakringer Helles.

Zur Brezn darf's auch ein Achterl sein

Wer jetzt glaubt, zur privaten Wiesn werde ausschließlich Bier getrunken, irrt. In Bestellungen mit typischen Wiesn-Produkten tauchte Weißwein 2,6-mal so häufig auf wie in einem durchschnittlichen Warenkorb, Rotwein 2,3-mal so oft. Auch prickelndes Mineralwasser, Würstel, Cola, Limonaden und Chips wurden überdurchschnittlich häufig mitbestellt. Die Wiesn daham ist damit offenbar weniger schnelle Jause als ausgewachsener Abend mit Gästen.

So viel kostet die Wiesn daheim

Bleibt noch die Frage, was der Spaß kostet. Gurkerl.at hat aus seinen meistverkauften Wiesn-Produkten einen beispielhaften Einkauf für vier Personen zusammengestellt: Festbier und alkoholfreies Bier, Weißwürstel, Leberkäse, vier Brezn, Sauerkraut, Obatzda und natürlich der unverzichtbare Weißwurstsenf.

Unterm Strich macht das rund 52 Euro – also etwa 13 Euro pro Person. Ohne Bier sinkt die Rechnung laut Anbieter auf rund 34 Euro.