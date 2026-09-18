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Dompfarrer Toni Faber ist
Dompfarrer Toni Faber ist "Dancing Stars"-Wunschtänzer
Sabine Hertel
Ehrliche Worte

Doch noch "Dancing Stars"? Faber lässt aufhorchen

Toni Faber wird 2027 nicht bei "Dancing Stars" übers Parkett wirbeln. Eine endgültige Absage für alle Zeiten klingt allerdings anders.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
18.09.2026, 12:51
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Kaum ist klar, dass "Dancing Stars" 2027 in den ORF zurückkehrt, kursieren schon die ersten Namen möglicher Promi-Kandidaten. Einer davon: Toni Faber.

Der Wiener Dompfarrer wird bei der kommenden Staffel allerdings nicht dabei sein. Ein angebliches Veto der Erzdiözese habe es nicht gegeben, die Entscheidung sei von ihm selbst gekommen. Wie er im Talk mit der "Krone" sagt: "Nein, hat sie nicht. Ich habe selbst gleich abgesagt." Zeitlich würde sich eine Teilnahme für ihn derzeit ohnehin nicht ausgehen.

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Ganz vom Tisch ist das Thema aber offenbar nicht. Faber geht am 31. August 2027 in Pension und genau da lässt er aufhorchen: "Und nach der Pension ..." Den Satz lässt der Geistliche bewusst offen.

Gefragt wurde er offenbar ohnehin schon öfter. "Ich wurde schon drei, oder viermal, eben genau danach gefragt und jedes Mal habe ich dankend abgelehnt."

red,18.09.2026, 12:51
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