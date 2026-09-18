i NESS singt über Dinge, die bewegen Jeanette Sophie "Stille Kämpfe" Wenn das Lachen nur Fassade ist: NESS wird ganz offen Nach außen funktionieren, lachen, weitermachen, während es innen ganz anders aussieht. Genau darum geht es in NESS’ neuer Single "Stille Kämpfe". Von Romina Colerus 18.09.2026, 10:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchmal sind es ausgerechnet jene, die am lautesten lachen, denen es eigentlich gar nicht gut geht. NESS macht dieses Gefühl jetzt zum Song. In "Stille Kämpfe", der am heutigen Freitag (18. September) erscheint, geht es um all das, was man lieber mit sich selbst ausmacht: zurückgehaltene Tränen, verschwiegene Sorgen und die berühmte Antwort "Alles gut", obwohl eben längst nicht alles gut ist.

Gemeinsam mit Montez, der zuletzt mit "So ist das mit dem Glück" die Spitze der deutschen Albumcharts erreichte, verpackt NESS das schwere Thema allerdings nicht in eine Ballade. Stattdessen gibt es treibenden Pop, einen Hauch Country und einen Refrain, der sofort hängen bleibt.

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Die Botschaft dahinter ist trotzdem ernst. Warum alles allein mit sich herumtragen, wenn man auch darüber reden könnte? Im Finale wird aus dem Zurückhalten deshalb ein Befreiungsschlag: "Sag es lauter, schrei es raus."

Und der vielleicht stärkste Satz folgt ganz am Ende. "Alles nicht so scheiße, wenn man aufeinander aufpasst."

"Stille Kämpfe" ist gleichzeitig der nächste Vorgeschmack auf NESS’ neues Album "Fluchtinstinkt", das am 12. Februar 2027 erscheint. Davor und danach geht es für die Sängerin auf Tour.

Montez und NESS machen gemeinsame Sache Jeanette Sophie

Live-Termine: 4. Oktober 2026 beim Coke Music Festival in Wien, danach 2027 Salzburg, Graz, Linz und am 19. März im Wiener Gasometer.