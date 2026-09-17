i Picassos Enkelin Diana Widmaier-Ruiz Picasso, Albertina-Direktor Ralph Gleis und "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand. Andreas Tischler / Vienna Press Albertina-Ausstellung Picasso-Enkelin mischt sich unter Wiens Kunst-Elite In der Albertina wurde die neue Ausstellung rund um Pablo Picasso und Francis Bacon eröffnet. Mit dabei: Picassos Enkelin Diana Widmaier-Ruiz Picasso. Von Romina Colerus 17.09.2026, 20:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Albertina widmet ihre große Herbstausstellung "Picasso – Bacon" zwei Giganten der Kunstgeschichte. Pablo Picasso und Francis Bacon. Rund 70 Werke aus internationalen Museen und Privatsammlungen zeigen, wie unterschiedlich – und gleichzeitig kompromisslos – beide Künstler den menschlichen Körper dargestellt haben.

Für Bacon war Picasso über Jahrzehnte hinweg großes Vorbild und eine künstlerische Vaterfigur, an der er sich immer wieder maß. In ihren Werken geht es um Schmerz, Begierde, Verletzlichkeit und die oft schonungslose Darstellung des Menschen.

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Eröffnung Albertina "Picasso – Bacon" i ?

Zur Eröffnung Donnerstagabend wurde es auch society-tauglich: Diana Widmaier-Ruiz Picasso, Enkelin des Jahrhundertkünstlers, war in Wien zu Gast und traf dabei unter anderem "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand.

Am Abend begrüßte Albertina-Generaldirektor Ralph Gleis die Gäste offiziell, bevor Gastkurator Michael Peppiatt über die beiden Künstler und ihre besondere Verbindung sprach. Danach ging es für ausgewählte Gäste bei einem privaten Dinner weiter.

Die Ausstellung "Picasso – Bacon" ist von 18. September 2026 bis 31. Jänner 2027 in der Albertina zu sehen.