i Christopf Cremer, Rebecca Horner (auch auf dem Plakat) und Wolfgang Binder Katharina Schiffl Kaffeesiederball 2027 Rebecca Horner im Frack: Hommage an Josephine Baker Beim 68. Kaffeesiederball am 22. Jänner 2027 dreht sich diesmal alles um Freiheit, starke Frauen und die wilden Zwanziger. Von Romina Colerus 17.09.2026, 15:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Wo Gedanken tanzen und der Kaffee nach Freiheit duftet" – unter diesem Motto geht der Wiener Kaffeesiederball 2027 in seine 68. Runde. Rund 3.600 Gäste werden am 22. Jänner in der Hofburg erwartet, mehr als 17 Orchester und Bands sorgen die ganze Nacht über für Musik.

Inhaltlich rücken die Wiener Kaffeesieder diesmal die Freiheit der Gedanken und die Rolle der Frauen in der Geschichte der Kaffeehauskultur ins Zentrum. Inspiration liefert dabei eine Frau, die schon vor fast 100 Jahren für Aufregung sorgte, Josephine Baker. Ihr für 1928 geplanter Wien-Auftritt schlug damals gesellschaftlich wie politisch hohe Wellen. Für den Ball 2027 wird die Künstlerin zur Symbolfigur für Selbstbestimmung und Freiheit.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Promis und Politiker – die besten Bilder vom 67. Kaffeesiederball i ?

Ballobmann Wolfgang Binder bringt die Idee dahinter auf den Punkt: "Das Wiener Kaffeehaus war immer schon ein Ort der Freiheit, der Freiheit zu denken und zu diskutieren. Hier wurden Kunst, Musik und Literatur genau so leidenschaftlich besprochen, wie gesellschaftliche und politische Entwicklungen. Genau diese Offenheit und Vielfalt machen die Kaffeehauskultur auch heute noch lebendig und relevant. Diese Freiheit und Offenheit bewahren wir und stellen sie in der kommenden Ballnacht in den Fokus!"

Schon das Ballplakat greift das Thema auf. Im Mittelpunkt steht Schauspielerin, Tänzerin und Choreografin Rebecca Horner im Frack. Elegant, mondän und mit einer klaren Verbeugung vor Josephine Baker. Fotografiert wurde das Motiv erneut von Ashley Taylor.

Horner wird aber nicht nur auf den Plakaten zu sehen sein. Bei der Eröffnung übernimmt sie auch den Solopart in der Balletteinlage. Gemeinsam mit dem Ensemble der Vereinigung Wiener Staatsopernballett tanzt sie zum Spoliansky-Song "Ich bin ein Vamp", gesungen von Volksopernstar Julia Koci.

Auch der gute Zweck gehört 2027 wieder dazu. Unterstützt wird der Canisibus der Caritas Wien, der täglich warme Suppe und Brot an Menschen in Not ausgibt. Pro Jahr kommen so rund 100.000 Teller Suppe zusammen.

Der 68. Wiener Kaffeesiederball findet am 22. Jänner 2027 in der Hofburg statt. Karten kosten 210 Euro.