i DJ-Ötzi mit seiner Tochter Lisa-Marie Friedle. IMAGO/Bildagentur Monn Emotional! DJ Ötzi richtet rührende Worte im Netz an seine Tochter Mit liebevollen Worten gratuliert er seiner Tochter Lisa-Marie zum Geburtstag und macht ihr dabei eine besonders schöne Liebeserklärung. Von Romina Colerus 17.09.2026, 13:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So privat zeigt sich Gerry Friedle, besser bekannt als DJ Ötzi, nicht allzu oft. Umso mehr berührt jetzt sein aktueller Instagram-Post. Zum 24. Geburtstag seiner Tochter Lisa-Marie postet der Musiker eine ganze Fotostrecke. Dazu richtet er bewegende Worte an sie.

"Ich bin unfassbar stolz auf dich. Auf die Frau, die du geworden bist, und auf jeden einzelnen Weg, den du gegangen bist. Alles Liebe zum Geburtstag, meine Lisa-Marie. Hab dich lieb, Bussi."

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DJ Ötzi und Tochter Lisa-Marie Friedle i ?

Mit diesen Zeilen macht DJ Ötzi klar, wie eng die Verbindung zu seiner Tochter ist. Statt großer Show setzt der Publikumsliebling auf ehrliche Gefühle und trifft damit mitten ins Herz seiner Fans.