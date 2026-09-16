i Roncalli-Gründer Bernhard Paul mit Töchtern Vivian und Lili und Ehefrau Eliana Jürgen Hammerschmid Zum Roncalli-Jubiläum Lili zurück in der Manege – emotionaler Papa Bernhard Standing Ovations zum 50. Geburtstag von Roncalli! Bernhard Paul feierte mit Familie, Artisten und vielen Gästen den Auftakt der Jubiläumstournee. Von Romina Colerus 16.09.2026, 20:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist eine Rückkehr zu den Wurzeln. Vor 50 Jahren nahm Bernhard Pauls großer Circus-Traum in Wien seinen Anfang. Jetzt feierte der Roncalli-Gründer ausgerechnet hier sein großes Jubiläum. Am Wiener Rathausplatz ging am Mittwochabend die festliche Gala-Premiere über die Bühne.

Dabei will Paul zum runden Geburtstag keineswegs nur zurückblicken. "Das Programm soll nicht ein Best of oder ein poetisch-verträumter Rückblick sein, sondern eine Tür in die Zukunft öffnen!", betont der Circusdirektor. Und verspricht: "Gestärkt durch die Erfahrungen der 50 Jahre Lebenszeit der Roncalli-Idee gehen wir mit Elan und Leidenschaft in die Jubiläumstournee. Lasst euch überraschen!"

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Roncalli: Auftakt der Jubiläumstournee in Wien i ?

Einer der emotionalsten Momente des Abends gehörte Lili Paul-Roncalli. Sie kehrte für das Jubiläum in die Manege zurück und präsentierte eine eigens choreografierte Kontorsionsnummer als Hommage an ihren Vater. Bei der Eröffnung zeigte sich Bernhard Paul sichtlich stolz auf seine Tochter: "Da bin ich stolz drauf … meine kleine Tochter. Sie ist mutig." Lili selbst freut sich besonders auf die kommende Tour: "Ich freue mich sehr, dass ich diesmal bei der gesamten Österreich-Tournee dabei sein werde. Ich freue mich schon sehr auf Innsbruck und Linz", so die Freundin von Tennis-Ass Dominic Thiem.

Auch die nächste Generation spielt bei Roncalli längst eine große Rolle. Neben Lili stehen auch Vivian und Adrian Paul bereit, um die Geschichte des Familienunternehmens weiterzuführen.

Besonders wichtig war Familie Paul an diesem Abend aber nicht nur die Prominenz. Mehr als 500 Klienten, Ehrenamtliche und Mitarbeiter der Österreichischen Krebshilfe, der Roten Nasen und der Make-a-Wish Foundation waren ebenfalls eingeladen.

"Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass wir heute nicht nur zahlreiche prominente Gäste begrüßen dürfen, sondern auch mehr als 500 Klientenn und Ehrenamtliche, die Großartiges leisten oder selbst schwere Zeiten durchmachen. Es erfüllt mich und meine Familie mit großer Freude, diesen wunderbaren Menschen zwei Stunden unbeschwerte Freude und ein wenig Magie schenken zu können."

Roncalli gastiert noch bis 11. Oktober am Wiener Rathausplatz, danach geht es weiter nach Innsbruck und Linz.