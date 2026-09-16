i Mirjam Weichselbraun, RIAN und Anna Veith haben jeweils ein Tuch für die neue HOPE-Collection der St. Anna Kinderkrebsforschung gestaltet Stefan Kopinits, Philipp Schönauer Neues Projekt Weichselbraun, RIAN, Veith: Kreativ für den guten Zweck Drei Promis, drei Designs, ein gemeinsames Ziel: Mirjam Weichselbraun, Anna Veith und RIAN machen für ein ganz besonderes Projekt gemeinsame Sache. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was zunächst wie ein normales Fashion-Piece aussieht, hat eine besondere Bedeutung. Moderatorin Mirjam Weichselbraun, Ski-Star Anna Veith und Sänger RIAN haben für die zweite HOPE Collection der St. Anna Kinderkrebsforschung jeweils ein eigenes Tuch gestaltet. Jedes Design erzählt dabei eine persönliche Geschichte und soll gleichzeitig die Forschungsarbeit für krebskranke Kinder unterstützen.

Was Hoffnung bedeutet, sieht bei jedem der drei anders aus. Weichselbraun hat dafür einen Elefanten gewählt. "Hoffnung bedeutet für mich, dass wir auch in schwierigen Zeiten nicht alles alleine tragen müssen. Wir alle brauchen manchmal jemanden, der uns ein Stück weit trägt", erzählt sie über die Idee hinter ihrem Design. Der Elefant steht für sie für "sanfte Stärke, Geduld und Zusammenhalt".

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Mirjam Weichselbraun, RIAN und Anna Veith: Die neue HOPE-Collection i ?

Veith verbindet mit dem Thema vor allem eines: Gesundheit. Als zweifache Mutter sei ihr noch bewusster geworden, "dass Gesundheit das Wertvollste überhaupt ist". Gleichzeitig bringt sie ihre Erfahrungen aus dem Spitzensport mit – und die Erinnerung daran, wie man sich auch durch schwierige Phasen kämpft.

RIANs Tuch trägt den Satz "Ich hoff, bei dir scheint die Sonne". Ein einfacher Wunsch, wie er selbst sagt. "Aber manchmal sind es genau solche Gedanken, die guttun." Dass mit seinem Design gleichzeitig eine positive Botschaft nach außen getragen und die Forschung unterstützt wird, findet er "doppelt schön".

Denn hinter den persönlichen Designs steckt ein konkretes Anliegen: Die HOPE Collection soll Aufmerksamkeit für die Arbeit der St. Anna Kinderkrebsforschung schaffen. Geforscht wird daran, Diagnose und Behandlung von krebskranken Kindern weiter zu verbessern und langfristig bessere Heilungschancen zu ermöglichen.

Ab heute, dem 16. September, startet die Verlosung. Bis 30. September können Interessierte auf hopecollection.at mit einer freiwilligen Spende teilnehmen. Je Design werden 25 limitierte Tücher verlost, der gesamte Erlös kommt der St. Anna Kinderkrebsforschung zugute.