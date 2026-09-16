i Kerstin Lechner mit den Designern Gottfried Birklbauer und Atil Kutoglu Andreas Tischler / Vienna Press VIP-Auflauf Die Promis sind los – auf der Vienna Fashion Week Beeindruckende Looks auf dem Laufsteg, prominente Gäste im Publikum: Die Vienna Fashion Week hatte gleich zum Opening einiges zu bieten. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prunkvoller Saal, stimmungsvolle Lichter und eine eindrucksvolle Bühne: In der Halle E des Wiener MuseumsQuartiers herrschte am Montag, dem 14. September, eine ganz besondere Stimmung. Mit "Velvet Nights" wurde die 18. Vienna Fashion Week eröffnet.

Als die ersten Models über den Laufsteg gingen, war schnell klar, wie vielfältig der Abend werden würde. 36 Designer schickten jeweils einen Look auf die Bühne. Elegante Entwürfe trafen auf extravagante Kreationen, unterschiedliche Materialien und Schnitte wechselten sich ab.

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Vienna Fashion Week - VIP Opening 2026 i ?

Wer trotz der beeindruckenden Kreationen den Blick vom Laufsteg lösen konnte, entdeckte im Publikum zahlreiche bekannte Gesichter. Sänger, Models, Designer – alle waren gekommen, um sich die ersten Looks der diesjährigen Fashion Week anzusehen.

Für Musicalstar Maya Hakvoort war der Abend dabei ein ganz besonderer. Ihr Sohn Joshua Haiden war Teil der Show – und sie selbst saß als stolze Mama im Publikum. "Den eigenen Sohn zu sehen ist außergewöhnlich und großartig. Ganz genial, ich bin so stolz und freue mich", schwärmt sie im "Heute"-Talk.

Auch Tanja Duhovich ist bei der Fashion Week keine Unbekannte. Die ehemalige Miss Austria kommt jedes Jahr und betrachtet das Geschehen mit einem Blick, den nicht jeder im Publikum hat. "Ich weiß, wie es hinten Backstage zugeht und ich weiß, wie es den Models geht. Es ist ein heimeliges Gefühl", erzählt sie gegenüber "Heute".

Im Publikum mischten sich noch weitere prominente Gäste unter die Fashion-Fans. Gery Keszler, GNTM-Siegerin Lou-Anne Gleissenebner mit Mama Martina, Moderatorin Martina Kaiser, Schauspieler Markus Freistätter und Gitti Kren, Designer Atil Kutoglu, Model Kerstin Lechner und viele weitere ließen sich die "Velvet Nights" nicht entgehen.

Moderiert wurde die Opening Show von Sylvia Graf, als Host trat FRITZ! Eyewear auf. Nach dem letzten Look war der Abend aber noch lange nicht vorbei: Beim anschließenden Get-Together im MuseumsQuartier wurde weiter gefeiert und auf eine tolle Show angestoßen.