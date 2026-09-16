i Martina Kaiser und Tochter Kiana beim Opening der Vienna Fashion Week Thomas Lerch "Alle laufen bauchfrei herum" Klartext! Kaiser kontert Outfit-Aufregung um Tochter Nach der Vienna Fashion Week wurde der Look von Martina Kaisers 14-jähriger Tochter zum Gesprächsthema. Jetzt nimmt sie ihre Tochter in Schutz. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 15:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gemeinsam mit ihrer Tochter Kiana besuchte Ex-ORF-Moderatorin Martina Kaiser die Opening Night der Vienna Fashion Week. Die 14-Jährige erschien in einem stylischen Outfit, inklusive bauchfreier Bluse. Während der Look im Nachhinein medial für Gesprächsstoff sorgte, war davon bei der Veranstaltung selbst offenbar nichts zu merken. "Niemand hat getuschelt", macht Kaiser im "Heute"-Talk klar.

Die Moderatorin selbst sieht deshalb keinen Grund, aus dem Outfit ihrer Tochter eine große Sache zu machen. "Ich nehme das nicht so ernst", sagt sie. Dass ihre Tochter bauchfrei unterwegs war, ist für sie völlig normal: "Alle 14-Jährigen laufen bauchfrei rum!"

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Vienna Fashion Week - VIP Opening 2026 i ?

Bei der Kleiderwahl will die Ex-ORF-Lady ihrer Tochter ohnehin nicht dreinreden. "Glaubst du, ich kann mich einmischen in was sie anzieht?," erzählt sie lachend gegenüber "Heute". "Ich sag immer: Nimm das, worin du dich wohlfühlst."

Für ihre Tochter war der Abend ohnehin vor allem ein sehr schönes Erlebnis. "Sie hatte einfach eine riesige Freude, dass sie dabei ist", erzählt Kaiser. Denn die 14-Jährige interessiere sich selbst für die Modewelt, sei ein kreatives Talent und habe bereits einen klaren Berufswunsch: "Sie will Model werden."

Bei so viel Model-Ambition könnte der nächste Fashion-Week-Auftritt wohl möglicherweise nicht mehr vor, sondern auf dem Laufsteg stattfinden.