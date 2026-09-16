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Christoph Haas und Kimberly Budinsky erwarten ihr erstes Kind
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Gerry Frank
"Unser kleines Wunder"

Baby-News! Kimberly Budinsky erwartet ihr erstes Kind

Süße Baby-News bei Moderatorin Kimberly Budinsky: Gemeinsam mit Fußballer Christoph Haas erwartet sie ihr erstes Kind.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
16.09.2026, 12:00
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"Wir bekommen ein neues Teammitglied" - mit diesen Worten ("Adding a new teammember to the squad") verkündet Moderatorin und Ex-Miss Kimberly Budinsky die schönen Neuigkeiten: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christoph Haas erwartet die 31-Jährige ihr erstes Kind.

Dazu teilt die werdende Mama mehrere Bilder von einem gemeinsamen Shooting. Im Mittelpunkt: ihr bereits deutlich sichtbarer Babybauch. "Uns geht es gut und wir freuen uns sehr auf unser kleines Wunder," schwärmt Budinsky im "Heute"-Talk

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Für das Paar beginnt somit bald ein ganz neuer Lebensabschnitt als kleine Familie. Aus zwei wird drei – die beiden dürfen sich schon bald über Familienzuwachs freuen.

Unter dem Posting freuen sich bereits zahlreiche Follower mit Budinsky und Haas und lassen Glückwünsche für die werdenden Eltern da.

red,Akt. 16.09.2026, 12:36, 16.09.2026, 12:00
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