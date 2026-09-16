Baby-News! Kimberly Budinsky erwartet ihr erstes Kind

"Wir bekommen ein neues Teammitglied" - mit diesen Worten ("Adding a new teammember to the squad") verkündet Moderatorin und Ex-Miss Kimberly Budinsky die schönen Neuigkeiten: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christoph Haas erwartet die 31-Jährige ihr erstes Kind.
Dazu teilt die werdende Mama mehrere Bilder von einem gemeinsamen Shooting. Im Mittelpunkt: ihr bereits deutlich sichtbarer Babybauch. "Uns geht es gut und wir freuen uns sehr auf unser kleines Wunder," schwärmt Budinsky im "Heute"-Talk
Für das Paar beginnt somit bald ein ganz neuer Lebensabschnitt als kleine Familie. Aus zwei wird drei – die beiden dürfen sich schon bald über Familienzuwachs freuen.
Unter dem Posting freuen sich bereits zahlreiche Follower mit Budinsky und Haas und lassen Glückwünsche für die werdenden Eltern da.