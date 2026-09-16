"Der Wahnsinn": VIP-Party über den Dächern Wiens

"Hier ist nicht nur die Aussicht der Wahnsinn," schwärmte Schauspielerin Patricia Aulitzky im LOFT, wo 74 Meter über der Stadt und mit spektakulärem Ausblick am 15. September großes Reopening gefeiert wurde.
Nach der Neugestaltung wurde der bekannte Wiener Treffpunkt mit Aperitivo, Dinner und anschließender Party wiedereröffnet. Dabei tummelten sich zahlreiche bekannte Gesichter aus der Wiener Society im 18. Stock des Design Towers.
Auch Violinist Yury Revich zeigte sich von der Location begeistert: "In Wien verliebe ich mich immer neu – ganz besonders an diesem Abend mit diesem Ausblick."
Gemeinsam mit Opening-Gästen wie Designer Atil Kutoglu, Schauspielerin Safira Robens, Model Lou-Ann Gleissenebner, Tänzer Herby Stanonik oder Unternehmer Ernst Minar genoss er den Abend über den Dächern der Stadt.
General Manager Christian Klaus zeigte sich zufrieden: "Der wichtigste Gradmesser für die Neuausrichtung ist nicht die Optik, sondern wie sich unsere Gäste im neuen Ambiente fühlen" - eine Rechnung die beim Reopening jedenfalls aufgegangen ist.