i Hollywood-Schauspielerin Melanie Griffith verbrachte eine Auszeit am Wörthersee Instagram / melaniegriffith Hollywoodstar in Kärnten "Himmel auf Erden": Griffith verliebt in Österreich Hollywoodstar Melanie Griffith hat offenbar Gefallen an Österreich gefunden. Nach ihrer geheimen Auszeit zeigt sie nun selbst, wie schön sie es hatte. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 14:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor zwei Wochen war Hollywoodstar Melanie Griffith (69) noch heimlich am Wörthersee unterwegs – nur ein Schnappschuss machte ihre Österreich-Auszeit öffentlich. Jetzt zeigt sie selbst, wie sie ihre Zeit in Kärnten verbracht hat.

Auf Instagram postet die Oscar-nominierte Schauspielerin mehrere Fotos von ihrem Aufenthalt am Wörthersee. Mal liegt sie entspannt im Liegestuhl, mal genießt sie den Ausblick, fährt mit dem Boot über den See oder macht Yoga.

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Hollywoodstar Melanie Griffith am Wörthersee i ?

"Ich habe gerade ein paar wundervolle Wochen im VIVAMAYR in Österreich verbracht – einem unglaublichen Ort, der sich dem Wohlbefinden, der Heilung und Erneuerung widmet", schreibt Griffith. Die Zeit habe ihr die Möglichkeit gegeben, "mich wirklich aufzuladen, neue Kraft zu tanken und zu entspannen".

Detox-Trip – mit einer Ausnahme

Ihre durchgeführte Kur nennt sie einen "unglaublicher Gesundheits-Reset" – aber Detox hin oder her – ganz so streng ging es dann aber offenbar doch nicht zu. Auf den vor zwei Wochen aufgetauchten Fotos gönnte sich Griffith fernab ihres Luxus-Resorts entspannt eine Zigarette. Ganz ohne ging es für den Hollywoodstar also dann doch nicht.

Ihr Fazit zu Österreich fällt jedoch eindeutig aus: "Ein kleines Stück Himmel auf Erden." Nach ihrem Opernball-Auftritt mit Richard Lugner 2018 scheint Österreich bei Griffith jedenfalls erneut einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben.