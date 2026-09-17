i Robert Kratky will keine "klassische" Familie gründen. Barbara Wirl; Wirl Photo; Instagram Privat wie nie! Kinder und Hochzeit? Kratky wird bei Freundin ganz klar Robert Kratky spricht in seiner Biografie so offen über sein Liebesleben wie selten zuvor. Dabei stellt er klar, wie er seine Zukunft nicht sieht. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 18:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Robert Kratky (53) beschreibt in seiner Biografie "Kratky" (erscheint am 21. September) sein eigenes Beziehungskonzept als "anders, als die meisten Menschen es führen". Statt gemeinsamer Zukunftsplanung setzt er auf eine "Beziehung auf Zeit" – ohne Familienplanung. "Ich sehe mich nicht geeignet für den gemeinsamen Aufbau eines Fundaments für ein Leben zu zweit oder sogar mit Kindern."

Gefehlt habe ihm das klassische Modell offenbar nie. "Auch heute, zum Zeitpunkt des Interviews mit fast 53 Jahren, kann ich mich an keinen Moment erinnern, in dem mir dieses klassische Lebensmodell gefehlt hätte."

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Robert Kratky öffnet Privatalbum i ?

Auch eine gemeinsame Wohnung kann sich Kratky kaum vorstellen. In den frühen 2000er-Jahren wagte er diesen Schritt bereits mit einer damaligen Partnerin. Allerdings nur sehr kurz. "Bei der ersten Adventskranzkerze war die Wohnung fertig, bei der vierten war sie schon wieder ausgezogen."

Seine Beziehungen dauerten laut Biografie meist zwischen zwei und vier Jahren. Kratky sprach deshalb sogar von einer gewissen "Halbwertszeit". Wünsche nach Kindern, Heirat oder einem gemeinsamen Lebensmodell sollten seine Partnerinnen zwar jederzeit offen ansprechen, er selbst machte aber klar, dass er dafür nicht zur Verfügung steht.

Klare Worte über seine aktuelle Freundin

Das gilt auch für seine heutige Beziehung. Über seine Freundin sagt der ehemalige Ö3-Star unmissverständlich: "Wenn sich meine jetzige Freundin entschließen sollte, sie möchte gerne heiraten und ein Kind haben, dann weiß sie genau, dass ich das nicht sein werde."

Kratky - Die Biografie i ?

Und Kratky geht sogar noch weiter. "Und sie weiß eines hundertprozentig, ich werde es auch nicht werden, wenn man mich vor vollendete Tatsachen stellt. Sondern eher das Gegenteil davon."