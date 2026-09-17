i Andreas Moravec begrüßte am 22. Mai zum 2.000 meine "Quizmaster"-Zuseher ServusTV/Florian Wieser Moderator über Zukunft "Quizmaster"-Aus: Moravec verrät, wie es weitergeht Das war’s für "Quizmaster": ServusTV nimmt die Wissensshow mit Andreas Moravec mit Jahresende aus dem Programm. So geht es für den Moderator weiter. Von Romina Colerus 17.09.2026, 16:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zehn Jahre lang gehörte "Quizmaster" fix zum Vorabend von ServusTV, nun ist Schluss. Die Sendung wird nur noch bis Ende 2026 ausgestrahlt, danach verschwindet das Format aus dem Programm.

Der Sender stellt seinen Vorabend ab 2027 neu auf. Mehr Platz soll künftig "Servus am Abend" bekommen, als Quizformat bleibt "Quizjagd" bestehen.

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Andreas Moravec mit Partnerin Tanja und Sohn Benni am "Appelhof" i ?

Für Moderator Andreas Moravec bedeutet das Ende seiner Sendung allerdings keinen Abschied vom Sender. Gegenüber "Heute" stellt er klar: "Ich bleibe ServusTV erhalten und freue mich auf neue Aufgaben, neue Sendungen."

Welche Projekte auf ihn warten, verrät er damit noch nicht. Fest steht aber, Moravec bleibt den Zuschauern auch nach dem "Quizmaster"-Aus erhalten.

Die Wissensshow konnte in den vergangenen Jahren regelmäßig starke Reichweiten erzielen und erreichte zeitweise bis zu 250.000 Zuschauer. Besonders bemerkenswert: "Quizmaster" lief ab 19.35 Uhr und damit direkt gegen die "Zeit im Bild" im ORF.

Das Ende reiht sich in einen größeren Umbau bei heimischen Quizformaten ein. Auch beim ORF laufen "Smart 10" und "Q1" nur noch bis Ende 2026, während die "Millionenshow" in der Saison 2026/27 mit weniger Ausgaben weitergeführt wird.