i Chiara Pisati mit ihrem Sohn Instagram / chiarapisatii "Coolcation" in Schottland Chiara Pistati genießt Familienauszeit mit Baby Sommerurlaub einmal anders: Chiara Pisati tauschte Sonne und Hitze gegen Schottland - und genoss dort eine besondere Auszeit mit ihrem kleinen Sohn. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 20:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die XXXLutz-"Ixi" Chiara Pisati nimmt ihre Fans mit auf eine "Coolcation". Statt Strand und 30 Grad ging es für die junge Mama ins schottische Hochland. Im luxuriösen "The Gleneagles Hotel" verbrachte sie mit ihrem inzwischen fast acht Monate alten Baby eine entspannte Zeit.

Auf Instagram zeigt sie jetzt mehrere Eindrücke der Reise. Mal geht es hinaus in die beeindruckende Landschaft, mal wird gemeinsam gegessen, mal einfach die Zeit zu zweit genossen. Dazu schreibt der Werbestar "Coolcation" - Sommerurlaub, ganz ohne Hitzewelle.

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Auch ihr kleiner Sohn ist auf einigen der Aufnahmen zu sehen. Sein Gesicht hält Pisati dabei weiterhin aus der Öffentlichkeit heraus. Nach einer schwierigen Schwangerschaft und weiteren Sorgen rund um ihren Nachwuchs im Frühjahr wirken die neuen Bilder nun umso entspannter.

Und bei der Familien-Auszeit stimmt offenbar nicht nur die Kulisse: Zwischen schottischen Landschaften, gutem Essen und gemütlichen Momenten scheint Pisati vor allem eines zu genießen – die Zeit mit ihrem kleinen Lieblingsmenschen. Eine Reise in bester Gesellschaft.