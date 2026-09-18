4GAMECHANGERS: Polit-Prominenz trifft Medienmacher

Unter dem Motto "The Power of Cooperation" luden ORF und ProSiebenSat.1 PULS 4 am 17. September zur zweiten Ausgabe ihres gemeinsamen Formats "4GAMECHANGERS NEXT". Auf der Gästeliste standen unter anderem Vizekanzler Andreas Babler, Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll sowie Verena Pausder, Vorsitzende des deutschen Startup-Verbands.
Im Mittelpunkt des Abends standen die großen Fragen der kommenden Jahre. Wie konkurrenzfähig ist Europa noch? Wie unabhängig kann der Kontinent von internationalen Tech-Giganten werden? Und wie sieht die Zukunft der heimischen Medienlandschaft aus?
Babler widmete sich den Erkenntnissen des ORF-Zukunftsforums, während Pröll mit PULS-4-Infodirektorin Corinna Milborn über Europas digitale Souveränität sprach.
Einen Blick über Österreich hinaus warf Pausder. Gemeinsam mit Finanzexpertin Monika Rosen und ORF-Moderator Stefan Lenglinger ging es um den Wirtschaftsstandort Europa und die Herausforderungen für Unternehmen.
Auch die Medienbranche selbst stand im Fokus. Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig diskutierte mit Gundula Geiginger über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Für eine Premiere sorgten zudem Gerhard Zeiler und Andreas Treichl, die ihren neuen Wirtschaftspodcast präsentierten. Auch GenZ-Reporterin Tanja Kreidenhuber stellte ein neues Podcast-Format vor.
Zum Abschluss blickten Milborn und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher gemeinsam auf die Zukunft der österreichischen Medienwelt. Durch den Abend führten Geiginger und Lenglinger.