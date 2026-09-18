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Puls4 meets ORF: Corinna Milborn und Clemens Pig
Puls4 meets ORF: Corinna Milborn und Clemens Pig
Monika Fellner
Pig, Pröll & Co

4GAMECHANGERS: Polit-Prominenz trifft Medienmacher

Bei der zweiten Ausgabe von "4GAMECHANGERS NEXT" kamen am Donnerstag Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Medien in der Meinl Rösthalle zusammen.
Romina Colerus
Von Romina Colerus
18.09.2026, 10:21
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Unter dem Motto "The Power of Cooperation" luden ORF und ProSiebenSat.1 PULS 4 am 17. September zur zweiten Ausgabe ihres gemeinsamen Formats "4GAMECHANGERS NEXT". Auf der Gästeliste standen unter anderem Vizekanzler Andreas Babler, Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll sowie Verena Pausder, Vorsitzende des deutschen Startup-Verbands.

Im Mittelpunkt des Abends standen die großen Fragen der kommenden Jahre. Wie konkurrenzfähig ist Europa noch? Wie unabhängig kann der Kontinent von internationalen Tech-Giganten werden? Und wie sieht die Zukunft der heimischen Medienlandschaft aus?

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Babler widmete sich den Erkenntnissen des ORF-Zukunftsforums, während Pröll mit PULS-4-Infodirektorin Corinna Milborn über Europas digitale Souveränität sprach.

Einen Blick über Österreich hinaus warf Pausder. Gemeinsam mit Finanzexpertin Monika Rosen und ORF-Moderator Stefan Lenglinger ging es um den Wirtschaftsstandort Europa und die Herausforderungen für Unternehmen.

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Auch die Medienbranche selbst stand im Fokus. Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig diskutierte mit Gundula Geiginger über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Für eine Premiere sorgten zudem Gerhard Zeiler und Andreas Treichl, die ihren neuen Wirtschaftspodcast präsentierten. Auch GenZ-Reporterin Tanja Kreidenhuber stellte ein neues Podcast-Format vor.

Zum Abschluss blickten Milborn und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher gemeinsam auf die Zukunft der österreichischen Medienwelt. Durch den Abend führten Geiginger und Lenglinger.

cor,18.09.2026, 10:21
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