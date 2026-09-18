i Puls4 meets ORF: Corinna Milborn und Clemens Pig Monika Fellner Pig, Pröll & Co 4GAMECHANGERS: Polit-Prominenz trifft Medienmacher Bei der zweiten Ausgabe von "4GAMECHANGERS NEXT" kamen am Donnerstag Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Medien in der Meinl Rösthalle zusammen. Von Romina Colerus 18.09.2026, 10:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unter dem Motto "The Power of Cooperation" luden ORF und ProSiebenSat.1 PULS 4 am 17. September zur zweiten Ausgabe ihres gemeinsamen Formats "4GAMECHANGERS NEXT". Auf der Gästeliste standen unter anderem Vizekanzler Andreas Babler, Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll sowie Verena Pausder, Vorsitzende des deutschen Startup-Verbands.

Im Mittelpunkt des Abends standen die großen Fragen der kommenden Jahre. Wie konkurrenzfähig ist Europa noch? Wie unabhängig kann der Kontinent von internationalen Tech-Giganten werden? Und wie sieht die Zukunft der heimischen Medienlandschaft aus?

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"4Gamechangers NEXT" 2026 i ?

Babler widmete sich den Erkenntnissen des ORF-Zukunftsforums, während Pröll mit PULS-4-Infodirektorin Corinna Milborn über Europas digitale Souveränität sprach.

Einen Blick über Österreich hinaus warf Pausder. Gemeinsam mit Finanzexpertin Monika Rosen und ORF-Moderator Stefan Lenglinger ging es um den Wirtschaftsstandort Europa und die Herausforderungen für Unternehmen.

Auch die Medienbranche selbst stand im Fokus. Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig diskutierte mit Gundula Geiginger über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Für eine Premiere sorgten zudem Gerhard Zeiler und Andreas Treichl, die ihren neuen Wirtschaftspodcast präsentierten. Auch GenZ-Reporterin Tanja Kreidenhuber stellte ein neues Podcast-Format vor.

Zum Abschluss blickten Milborn und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher gemeinsam auf die Zukunft der österreichischen Medienwelt. Durch den Abend führten Geiginger und Lenglinger.