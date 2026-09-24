Foto-Panne! Frau mit Kopftuch auf E-Card von Wiener

Fassungslos war "Heute"-Leser Manuel* (Name von der Redaktion geändert), als er kürzlich ein Kuvert aufriss. Auf der neuen E-Card des 40-jährigen Wieners prangte das Foto einer Frau mit Kopftuch.
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Die Verblüffung war groß, denn Name und Sozialversicherungsnummer stimmten. Manuel und seine Frau waren empört über die Verwechslung und fragten sich, wie es zu einem solchen offensichtlichen Fehler kommen konnte.
Die Sozialversicherung bestätigt auf "Heute"-Nachfrage die Foto-Panne. Demnach zeigt die ausgestellte E-Card tatsächlich nicht den richtigen Versicherten. Der Grund dafür: Die Fotos für E-Cards erhält die Sozialversicherung laut eigenen Angaben aus behördlichen Registern.
In diesem Fall sei vom österreichischen Fremdenregister jedoch ein falsches Foto übermittelt worden. Dort sei ein Ausweisdokument irrtümlich einer anderen Person zugeordnet gewesen. "Die zuständige Stelle hat bereits Kontakt mit der betroffenen Person aufgenommen, um die Daten zu berichtigen. Die E-Card mit dem falschen Foto wurde sofort gesperrt", so der Pressesprecher.
Bis die neue Karte mit dem richtigen Foto ausgestellt ist, kann der Wiener dennoch Leistungen der Sozialversicherung in Anspruch nehmen. Für Arztbesuche könne er sich vorübergehend mit seiner Sozialversicherungsnummer und einem Lichtbildausweis ausweisen.