i Auffällige Foto-Verwechslung: Auf der E-Card ist eine Frau mit Kopftuch statt dem Mann zu sehen. (Symbolfoto) APA-Images / SEPA.Media / Isabelle Ouvrard, "Heute" Montage Null Ähnlichkeit Foto-Panne! Frau mit Kopftuch auf E-Card von Wiener Sehr ärgerlich: Ein 40-jährliger Mann bekommt eine neue E-Card. Doch statt seinem Foto von sich ist dort eine Frau mit Kopftuch abgebildet.

Robert Cajic Von Justine Gull und 24.09.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fassungslos war "Heute"-Leser Manuel* (Name von der Redaktion geändert), als er kürzlich ein Kuvert aufriss. Auf der neuen E-Card des 40-jährigen Wieners prangte das Foto einer Frau mit Kopftuch.

Die Verblüffung war groß, denn Name und Sozialversicherungsnummer stimmten. Manuel und seine Frau waren empört über die Verwechslung und fragten sich, wie es zu einem solchen offensichtlichen Fehler kommen konnte.

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"Falsches Foto übermittelt"

Die Sozialversicherung bestätigt auf "Heute"-Nachfrage die Foto-Panne. Demnach zeigt die ausgestellte E-Card tatsächlich nicht den richtigen Versicherten. Der Grund dafür: Die Fotos für E-Cards erhält die Sozialversicherung laut eigenen Angaben aus behördlichen Registern.

In diesem Fall sei vom österreichischen Fremdenregister jedoch ein falsches Foto übermittelt worden. Dort sei ein Ausweisdokument irrtümlich einer anderen Person zugeordnet gewesen. "Die zuständige Stelle hat bereits Kontakt mit der betroffenen Person aufgenommen, um die Daten zu berichtigen. Die E-Card mit dem falschen Foto wurde sofort gesperrt", so der Pressesprecher.

Bis die neue Karte mit dem richtigen Foto ausgestellt ist, kann der Wiener dennoch Leistungen der Sozialversicherung in Anspruch nehmen. Für Arztbesuche könne er sich vorübergehend mit seiner Sozialversicherungsnummer und einem Lichtbildausweis ausweisen.