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Teile eines Parkplatzes und ein Auto stürzten in die Tiefe. Anrainer zeigen sich alarmiert.
Teile eines Parkplatzes und ein Auto stürzten in die Tiefe. Anrainer zeigen sich alarmiert.
Telegraf.rs
Mauer eingestürzt

Drama am Balkan! Krater verschluckt Parkplatz und Auto

In Belgrad kam es am Mittwoch zu schockierenden Szenen! Ein Krater ließ eine Baustelle metertief abstürzen, verschluckte Parkplatz und Auto.
Community Heute
Von Community Heute
23.09.2026, 20:33
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Schock-Szenen in Belgrad! Nach dem Einsturz einer Stützmauer öffnete sich plötzlich ein gewaltiger Abgrund. Teile eines Parkplatzes und ein Auto stürzten in die Tiefe. Anrainer zeigen sich alarmiert.

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Parkplatz und Auto in Tiefe gerissen

Dramatische Bilder aus der serbischen Hauptstadt: Im Belgrader Stadtteil Voždovac ist am Mittwoch gegen 17 Uhr eine Stützmauer bei einer Baustelle eingebrochen. In der Folge sackten Teile eines angrenzenden Parkplatzes ab und stürzten in einen mehrere Dutzend Meter tiefen Krater, berichtete das serbische Medium "Telegraf".

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    Auch ein weißer Pkw wurde von den abrutschenden Erdmassen mitgerissen und landete in der riesigen Grube. Auf Aufnahmen vom Unglücksort ist zu sehen, dass weite Teile des Parkplatzes eines benachbarten Wohnhauses regelrecht weggebrochen sind. Unmittelbar am Rand des Abgrunds steht zudem ein Bagger. Ein Instagram-Video von "Telegraf.rs" zeigt die Szenen vor Ort.

    Polizei sperrt Straße – Anrainer in Sorge

    Nach bisherigen Informationen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Polizei reagierte umgehend und sperrte die Straße im Bereich einer nahe gelegenen Bus-Endstation. Mehrere Buslinien mussten daraufhin umgeleitet werden. Wie es zum Einsturz der Stützmauer kommen konnte, war zunächst unklar.

    Unter den Bewohnern der umliegenden Häuser sorgt der gewaltige Krater für Beunruhigung. Angesichts der Dimensionen des Einsturzes fürchten Anrainer offenbar, dass sich der Boden weiter bewegen könnte.

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    "Ich erwarte, dass wir auch absinken werden", schilderte eine besorgte Bewohnerin ihre Befürchtungen.

    red,Akt. 23.09.2026, 20:56, 23.09.2026, 20:33
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