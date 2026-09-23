i Und da ging er auf die Knie! Der Heiratsantrag sorgte für tosenden Applaus. Leserreporter Große Gefühle Plötzlich geht er auf die Knie! Antrag bei Fashion Week Am Samstag sorgte die Wiener Fashion Week nicht nur durch spektakuläre Mode für Begeisterung – auch ein Heiratsantrag ließ die Herzen höher schlagen. Von Justine Gull 23.09.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Glamour, Mode und ganz große Gefühle auf der Vienna Fashion Week! Am Samstag ging das große Mode-Event mit seinem letzten Tag zu Ende. Während die Designer mit ihren Kreationen für Begeisterung sorgten, spielte sich auf dem Laufsteg plötzlich ein besonders emotionaler Moment ab.

Nachdem die Models von "KIKI Korsett" ihren Lauf beendet hatten und Designerin Christina selbst auf den Steg trat, wartete ihr Partner mit einer besonderen Überraschung. Unter tosendem Applaus kam er mit einem roten Rosenstrauß auf sie zu – und ging vor den Augen des Publikums auf die Knie.

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Erstes Korsett mit 16 designt

"Es war vollkommen überraschend für mich", erklärt Designerin Kiki im "Heute"-Talk. Seit drei Jahren sind ihr Verlobter und sie nun ein Paar.

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"Er hat mich mit meinem Traum, ein eigenes Label zu gründen, sehr unterstützt", erklärt sie stolz. Ihr erstes Korsett habe sie bereits mit 16 designt, das Label – ein lang gehegter Jugendtraum – habe sie innerhalb von vier Monaten aufgebaut.

Dann folgte die große Frage: "Willst du mich heiraten?" Auf die Antwort musste er nicht lange warten: Die Designerin sagte Ja. Beim Publikum sorgte der romantische Antrag für Begeisterung und so manche Freudenträne.

Besonders süß: Bei dem Heiratsantrag überließ Partner Carl nichts dem Zufall. "Mein Vater hat mir erzählt, dass er vor zwei Monaten sogar ohne meines Wissens bei meinem Vater persönlich um meine Hand angehalten hat", so Designerin Christina im "Heute"-Talk.

Nicht nur im Liebesleben läuft es für sie prächtig. Auch karrieretechnisch läuft es für die Modeschöpferin. "Seit der Fashion Week habe ich bereits weitere Anfragen bekommen", verrät sie.