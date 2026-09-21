i Am Sonntagabend krachte es in der Wiener Donaustadt gewaltig. Leserreporter Mietauto sorgt für Unfall Vergessener Schlüssel rettet Wiener Auto vor Crash Ein vergessener Schlüssel bewahrte einen Wiener vor einem Totalschaden. Kurz nachdem er seinen Wagen weggefahren kam es an der Stelle zum Crash. Von Justine Gull 21.09.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein vergessener Schlüssel wurde für eine Wiener Familie offenbar zum unglaublichen Glücksfall. In der Nacht auf Montag kam es gegen 23.40 Uhr in der Bahnsteggasse zu einem heftigen Crash mit drei Fahrzeugen. Genau an der Unfallstelle soll kurz zuvor noch das Auto der Familie gestanden haben.

Die Wiener waren zuvor eine Runde spazieren und sollen dabei einen Autofahrer, der ihrer Wahrnehmung nach auffällig schnell unterwegs war bemerkt haben. "Wir haben uns gewundert, wieso der Typ so schnell hier rumfährt, dachten uns noch, das wird nicht gut enden", erzählt ein Familienmitglied gegenüber "Heute".

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Schlüssel vergessen

Kurz darauf meldete sich der Bruder: Er hatte seinen Wohnungs- und Autoschlüssel in der Wohnung vergessen und benötigte den Ersatzschlüssel. Obwohl es bereits spät war, stieg die Familie deshalb noch einmal ins Auto und fuhr los.

Als sie zurückkam, bot sich ein völlig anderes Bild. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort, mehrere Fahrzeuge beschädigt. "Wenn mein Bruder nicht seine Schlüssel vergessen hätte, wäre unser Auto ein Totalschaden. Das war ein echtes Wunder, mitten in der Nacht. Gott sei Dank!", erklärt der Wiener.

Zwei Personen angezeigt

Wie die Polizei gegenüber "Heute" bestätigt, war ein 20-Jähriger mit einem Mietwagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein geparktes Fahrzeug gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses gegen ein weiteres Auto geschleudert. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt.

Gemietet worden war der Unfallwagen laut Polizei von einem 19-Jährigen, der das Fahrzeug anschließend seinem 20-jährigen Freund überlassen hatte. Der Lenker erlitt bei dem Crash leichte Verletzungen und gab an, sich selbstständig zur Abklärung in ein Spital zu begeben. Sowohl der 19-Jährige als auch der 20-Jährige wurden angezeigt.