Mit Messer bedroht – Teenager in Favoriten ausgeraubt

Überfall in Wien-Favoriten! Am Sonntagabend wurden die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr in die Landgutgasse alarmiert. Ein 15-Jähriger wurde dort nämlich mutmaßlich zum Opfer eines Raubüberfalles. Vor den Augen seiner drei Freunde sollen zwei Tatverdächtige den Teenager mit einem Messer bedroht und ihm Bargeld abgenommen haben.
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Demnach haben sie dem Jugendlichen laut Polizei einen zweistelligen Eurobetrag abgenommen und sind anschließend in Richtung eines nahegelegenen Parks geflüchtet.
Dank einer genauen Personenbeschreibung und des raschen Einschreitens der Polizei konnten zwei Tatverdächtige wenig später im Bereich des Viktor-Adler-Marktes vorläufig festgenommen werden. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 14- und einen 16-Jährigen.
Bei der Durchsuchung stellten die Beamten zwei Messer sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die beiden Jugendlichen in eine Justizanstalt gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.