Zu Boden geschlagen! Wiener bei Raubüberfall verletzt

Groß angelegte Fahndung in Wien-Ottakring: Am Samstagabend beobachteten Zeugen knapp nach 20.00 Uhr, wie ein bislang unbekannter Täter einen Mann (58) brutal attackierte und zu Boden schlug im Innenhof einer Wohnhausanlage zu Boden schlug. Anschließend schnappte sich der Angreifer den Rucksack seines Opfers und flüchtete.
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Die Zeugen eilten dem verletzten Mann sofort zu Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Der 58-Jährige erlitt bei der Attacke Verletzungen am Kopf. Nach der notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung Wien wurde er in ein Spital gebracht.
Die Polizei leitete umgehend eine großangelegte Fahndung ein. Neben Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring waren auch die Polizeidiensthundeeinheit und ein Polizeihubschrauber an der Suche beteiligt. Vom Täter fehlte jedoch weiterhin jede Spur. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.