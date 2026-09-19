i Am Samstagvormittag kam es in Favoriten zu einem Polizeinsatz. Leserreporter Wilde Szenen Mann tritt gegen Polizistin – Festnahme in Favoriten Am Samstag lösten zwei Männer in Wien einen Polizeieinsatz aus. Im Zuge der Amtshandlung trat einer der beiden einer Polizistin gegen den Oberkörper. Von Justine Gull 19.09.2026, 14:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eskalation in Wiener Shop! Am Samstagvormittag musste die Polizei in die Neilreichgasse in Favoriten ausrücken. Der Grund: Zwei Männer verhielten sich auffällig und standen vermutlich unter Suchtgifteinfluss. Als die Beamten eintrafen, zeigten sich die beiden aufgebracht und unkooperativ. Zudem gaben sie an, Suchtmittel konsumiert zu haben.

Dann artete die Situation aus! Einer der beiden Männer, ein 24-Jähriger, soll im Zuge der Amtshandlung gegen den Oberkörper einer Polizistin getreten haben. Die Beamtin blieb glücklicherweise unverletzt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Für den 24-Jährigen klickten daraufhin vorläufig die Handschellen, wie die Pressestelle der Wiener Polizei gegenüber "Heute" bestätigt. Er wurde wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie der versuchten schweren Körperverletzung angezeigt. Der Mann befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.