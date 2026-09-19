Mann tritt gegen Polizistin – Festnahme in Favoriten

Eskalation in Wiener Shop! Am Samstagvormittag musste die Polizei in die Neilreichgasse in Favoriten ausrücken. Der Grund: Zwei Männer verhielten sich auffällig und standen vermutlich unter Suchtgifteinfluss. Als die Beamten eintrafen, zeigten sich die beiden aufgebracht und unkooperativ. Zudem gaben sie an, Suchtmittel konsumiert zu haben.
Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!
Dann artete die Situation aus! Einer der beiden Männer, ein 24-Jähriger, soll im Zuge der Amtshandlung gegen den Oberkörper einer Polizistin getreten haben. Die Beamtin blieb glücklicherweise unverletzt.
Für den 24-Jährigen klickten daraufhin vorläufig die Handschellen, wie die Pressestelle der Wiener Polizei gegenüber "Heute" bestätigt. Er wurde wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie der versuchten schweren Körperverletzung angezeigt. Der Mann befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.