Wiener rastet in Lokal aus! Zwei Polizisten verletzt

Randale in einem Fast-Food-Lokal in der Wiener City! Am Freitag sorgte ein aggressiver Mann (28) für einen Einsatz der Polizei. Laut ersten Zeugenaussagen soll der 28-Jährige in der Kärntnertorpassage gegen 6.30 Uhr eskaliert sein. Er soll mit Gegenständen um sich geworfen und Gäste wiederholt bedroht haben.
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Auch beim Eintreffen der Beamten beruhigte sich die Situation nicht. Der Österreicher soll sich weiterhin aggressiv verhalten und sämtliche Anweisungen der Beamten ignoriert haben. Schließlich rastete er komplett aus und attackierte die Einsatzkräfte mit Schlägen und Tritten.
Unter Einsatz von Körperkraft gelang es den Polizisten schließlich, den 28-Jährigen vorläufig festzunehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung machten die Beamten einen brisanten Fund: Mehrere Baggies mit mutmaßlichem Crystal Meth und Cannabis kamen zum Vorschein und wurden sichergestellt. Bei der Festnahme wurden zwei Polizisten verletzt. Einer von ihnen konnte sogar seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.
Der 28-Jährige wurde unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und der schweren Körperverletzung sowie nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Hinzu kamen weitere Anzeigen wegen aggressiven Verhaltens, Störung der öffentlichen Ordnung und Erregung ungebührlichen Lärms.