i Ein 47-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt. LPD Wien Blut-Angriff in der City Messer-Attacke in Wien! Polizei findet Waffenarsenal In der Wiener Innenstadt kam es am Donnerstag zu einer Messer-Attacke. In der Wohnung des Angreifers fand die Polizei ein ganzes Waffenarsenal. Von Community Heute 18.09.2026, 13:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blutige Attacke mitten in der Wiener Innenstadt! Ein 47-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt. Die Polizei befand sich rasch vor Ort, nahm kurz darauf einen 41-jährigen Tatverdächtigen fest. Bei ihm zu Hause machten die Beamten anschließend einen brisanten Fund.

15 Messer, drei Schwerter – Waffenarsenal in Wohnung

Der folgenschwere Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Wiener City. Nach Angaben der Polizei soll ein 41-jähriger Österreicher einen 47 Jahre alten Mann mit einem Messer attackiert und ihm dabei in den linken Oberschenkel gestochen haben.

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Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Berufsrettung Wien versorgte den 47-Jährigen notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend in den Schockraum eines Krankenhauses. Mittlerweile gibt es Entwarnung: Der Mann befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr.

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Polizei nimmt Verdächtigen fest

Alarmierte Polizisten konnten den mutmaßlichen Angreifer kurz nach der Tat anhalten und vorläufig festnehmen. Besonders brisant: Gegen den 41-Jährigen bestand laut Polizei bereits ein behördliches Waffenverbot.

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Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten die Beamten auch die nahe gelegene Wohnung des Tatverdächtigen. Dort stießen sie auf ein regelrechtes Waffenarsenal: 15 Messer und drei Schwerter wurden von der Polizei sichergestellt.

In der Wohnung des Tatverdächtigen stießen die Beamten auf ein regelrechtes Waffenarsenal: 15 Messer und drei Schwerter wurden von der Polizei sichergestellt. LPD Wien

Motiv noch völlig unklar

Der 41-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt und befindet sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam.

Warum es zu der blutigen Attacke in der Wiener Innenstadt kam und was sich unmittelbar vor dem Messerstich abspielte, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Tathergang und Motiv sind bislang ungeklärt.