i Kurz nach Mitternacht kam ein Auto auf Höhe des Keplerplatzes aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Leserreporter Pkw landete am Gehsteig Heftiger Crash in Favoriten! 3 Autos komplett demoliert In Wien-Favoriten kam es in der Nacht auf Freitag zu einem verheerenden Verkehrsunfall. Ein Auto kam von der Straße ab, riss zwei Pkw mit. Von Community Heute 18.09.2026, 12:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großer Baulichteinsatz in der Nacht auf Freitag in Wien-Favoriten! Kurz nach Mitternacht kam ein Auto auf Höhe des Keplerplatzes aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch den Aufprall demoliert.

Gegen 0.15 Uhr rückten mehrere Einsatzteams zum Keplerplatz auf Höhe der Gudrunstraße aus. Ein Auto donnerte in zwei geparkte Fahrzeuge, ein Pkw landete sogar auf dem Gehsteig. Ein Leserreporter-Video zeigt den Einsatz vor Ort.

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Wie die Pressestelle der Wiener Berufsfeuerwehr gegenüber "Heute" erklärt, musste das von der Straße abgekommene Auto vom Unfallort entfernt und an einem anderen Ort abgestellt werden.

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Ein zweites Auto wurde durch den Crash auf den Gehsteig geschoben – dieses Fahrzeug wurde wieder an den ursprünglichen Standort gebracht. Das dritte involvierte Fahrzeug blieb beschädigt am Parkplatz liegen. Verletzte soll es ersten Informationen zufolge keine gegeben haben.