i Notruf und Festnahme U6 Leserreporter Zwei 15-Jährige festgenommen Teenie stürzt auf U-Bahn-Gleise, dann eskaliert Einsatz In Wien kam es am Donnerstag zu einem brenzligen Polizeieinsatz. Nachdem ein 17-Jähriger auf U-Bahn-Gleise gestürzt war, eskalierte der Einsatz. Von Community Heute 18.09.2026, 13:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatischer Einsatz am Mittwochabend in der Wiener Brigittenau: Ein 17-Jähriger stürzte bei der U-Bahnstation Jägerstraße von einer Brücke auf die darunterliegenden Gleise und wurde schwer verletzt.

Während die Rettung um den Jugendlichen kämpfte, sollen zwei 15-Jährige die Einsatzkräfte bedroht und den Einsatz massiv gestört haben.

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Teenager (17) nach Sturz schwer verletzt

Polizei und Berufsrettung wurden am Mittwoch gegen 21 Uhr zur U-Bahnstation Jägerstraße in die Brigittenau gerufen. Laut Zeugenaussagen war ein 17-Jähriger über die Brüstung einer Brücke geklettert und anschließend auf die darunter verlaufenden U-Bahn-Gleise gestürzt.

Der Jugendliche erlitt dabei mehrere schwere Verletzungen. Die Berufsrettung Wien begann noch vor Ort mit der notfallmedizinischen Versorgung und brachte den 17-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus.

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Jugendliche springen ebenfalls ins Gleisbett

Doch während des Rettungseinsatzes spitzte sich die Situation plötzlich weiter zu. Zwei weitere Jugendliche sollen die anwesenden Rettungs- und Polizeikräfte beschimpft und bedroht haben. Dann sprangen die beiden 15-Jährigen laut Polizei ebenfalls von der Brücke ins Gleisbett.

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Die beiden syrischen Staatsbürger blieben dabei unverletzt. Gegenüber den Polizisten sollen sie sich jedoch weiterhin aggressiv verhalten und wiederholt versucht haben, die laufende Hilfeleistung zu stören.

Zwei Festnahmen

Die Beamten nahmen die beiden 15-Jährigen schließlich vorläufig fest. Sie wurden wegen aggressiven Verhaltens, ungebührlicher Lärmerregung, Verletzung des öffentlichen Anstandes und Störung der öffentlichen Ordnung angezeigt.

Der Vorfall hatte auch massive Auswirkungen auf den Abendverkehr. Der U-Bahn-Betrieb zwischen den Stationen Nussdorfer Straße und Dresdner Straße musste für rund eine Stunde komplett eingestellt werden.

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Wiener Linien mit Appell an Fahrgäste

Die Wiener Linien appellieren eindringlich an alle Fahrgäste, den Gleisbereich der U-Bahn keinesfalls zu betreten – auch dann nicht, wenn ein Gegenstand auf die Gleise gefallen ist oder eine Person Hilfe benötigt.

In solchen Fällen sollen Fahrgäste den Zugnotstopp betätigen und über die Notrufeinrichtung Hilfe verständigen. Einsatzkräfte kümmern sich anschließend um die Situation. Das Betreten und Queren der Gleisanlagen ist laut Hausordnung der Wiener Linien ausdrücklich verboten.