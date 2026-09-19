Pfefferspray-Attacke – Wiener mitten am Tag ausgeraubt

Brutaler Raub in Wien-Favoriten! Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr wurde ein Mann (32) in der Favoritenstraße von mehreren bislang unbekannten Personen attackiert. Der Mann soll gerade ein Lokal verlassen haben, als die Täter auf ihn losgingen.
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Laut Polizei wurde der 32-Jährige mit Faustschlägen und Pfefferspray attackiert und zu Boden gestoßen. Anschließend packten die Angreifer zu und sollen ihm zwei Goldketten vom Hals gerissen haben.
Mit der Beute flüchteten die Tatverdächtigen dann in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt mehrere leichte Verletzungen und wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt. Anschließend brachten ihn die Sanitäter in ein Spital.
Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.