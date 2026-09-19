i Am Freitagnachmittag kam es zum Einsatz der Wiener Polizei. Leserreporter Goldketten vom Hals gerissen Pfefferspray-Attacke – Wiener mitten am Tag ausgeraubt Am Freitag wurde ein 32-Jähriger Opfer am helllichten Tag eines Raubüberfalls – die Täter konnten mit ihrer Beute flüchten. Von Justine Gull 19.09.2026, 17:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Brutaler Raub in Wien-Favoriten! Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr wurde ein Mann (32) in der Favoritenstraße von mehreren bislang unbekannten Personen attackiert. Der Mann soll gerade ein Lokal verlassen haben, als die Täter auf ihn losgingen.

Laut Polizei wurde der 32-Jährige mit Faustschlägen und Pfefferspray attackiert und zu Boden gestoßen. Anschließend packten die Angreifer zu und sollen ihm zwei Goldketten vom Hals gerissen haben.

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Mann (32) verletzt

Mit der Beute flüchteten die Tatverdächtigen dann in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt mehrere leichte Verletzungen und wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt. Anschließend brachten ihn die Sanitäter in ein Spital.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.