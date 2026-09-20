Rauch-Alarm in Wiener Lokal – alle mussten raus

Feuerwehreinsatz in einem Wiener Restaurant! Am Samstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte nach Meidling alarmiert. In einem Lokal nahe der U6-Station "Am Schöpfwerk" war in einer Lüftungsanlage ein Feuer ausgebrochen.
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Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Rauch breitete sich von der Küche bis in den Gästebereich des Restaurants aus. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten alle Personen das Lokal verlassen.
Wie die Pressestelle der Wiener Berufsfeuerwehr auf "Heute"-Nachfrage bestätigte, wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Florianis kümmerten sich anschließend um die Löscharbeiten und führten umfangreiche Nachkontrollen durch.