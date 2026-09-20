i In Wien-Meidling sorgte ein Lokalbrand für große Aufregung. Leserreporter Lokalbrand in Meidling Rauch-Alarm in Wiener Lokal – alle mussten raus Am Samstag wurde die Berufsfeuerwehr zu einem Lokalbrand in Meidling alarmiert. Der Rauch zog aus der Küche bis in den Gästebereich. Von Community Heute 20.09.2026, 10:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Feuerwehreinsatz in einem Wiener Restaurant! Am Samstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte nach Meidling alarmiert. In einem Lokal nahe der U6-Station "Am Schöpfwerk" war in einer Lüftungsanlage ein Feuer ausgebrochen.

Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Rauch breitete sich von der Küche bis in den Gästebereich des Restaurants aus. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten alle Personen das Lokal verlassen.

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Wie die Pressestelle der Wiener Berufsfeuerwehr auf "Heute"-Nachfrage bestätigte, wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Florianis kümmerten sich anschließend um die Löscharbeiten und führten umfangreiche Nachkontrollen durch.