Am Nacken gepackt! Schlägerei in Wien eskaliert

In der Wiener Leopoldstadt kam es am Freitagabend zu einem heftigen Streit. Gegen 20.30 Uhr gerieten mehrere Personen vor der U2-Station Vorgartenstraße aus unbekannten Gründen aneinander. Schnell eskalierte die Situation und so flogen wenig später die Fäuste, wie ein "Heute"-Leser mit seiner Handykamera filmte.
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Dabei packte einer der Männer seinen Kontrahenten am Nacken und versuchte, ihn zu Boden zu ringen. Der andere zerrte wiederum am T-Shirt seines Gegenübers und klammerte sich an dessen Bein. Die beiden Männer rangen daraufhin vor der U-Bahn-Station miteinander.
Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte die Pressestelle der Wiener Polizei den Einsatz. Bei der Auseinandersetzung verletzte sich ein 25-Jähriger am Knie. Die Berufsrettung versorgte den Wiener und brachte ihn anschließend mit leichten Verletzungen in ein Spital.
Die übrigen Beteiligten machten sich noch vor dem Eintreffen der Polizei aus dem Staub. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Was die heftige Auseinandersetzung ausgelöst hatte, ist derzeit noch völlig unklar.