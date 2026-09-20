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In der Nacht auf Sonntag erlitt ein Mann in der Wiener City bei einem Überfall schwere Verletzungen. (Archivbild)
In der Nacht auf Sonntag erlitt ein Mann in der Wiener City bei einem Überfall schwere Verletzungen. (Archivbild)
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Täter flüchtig

Brutaler Raub in Wiener City – Mann schwer verletzt

Zwei Männer wurden in der Nacht auf Sonntag in Wien von mehreren Unbekannten brutal attackiert und ausgeraubt – ein Opfer wurde schwer verletzt.
Community Heute
Von Community Heute
20.09.2026, 17:58
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Brutaler Raub in der Wiener City! In der Nacht auf Sonntag musste die Polizei gegen 2.00 Uhr wegen einer Schlägerei zum Franz-Josefs-Kai ausrücken. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei offensichtlich verletzte Männer im Alter von 28 und 40 Jahren.

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Die beiden gaben an, von mehreren bislang unbekannten Männern attackiert worden zu sein. Die Angreifer sollen aus noch ungeklärter Ursache auf ihre Opfer eingeschlagen und eingetreten haben. Als Zeugen schließlich den Polizeinotruf wählten, schnappten sich die Täter den Rucksack eines der Opfer und traten die Flucht zu Fuß ab.

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Zwei Männer durch Überfall verletzt

Der 28-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in häusliche Pflege entlassen. Deutlich schwerer erwischte es den 40-Jährigen: Er erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Spital gebracht werden.

    Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen. Von den flüchtigen Tätern fehlt jedoch bislang jede Spur.

    red,20.09.2026, 17:58
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