Brutaler Raub in Wiener City – Mann schwer verletzt

Brutaler Raub in der Wiener City! In der Nacht auf Sonntag musste die Polizei gegen 2.00 Uhr wegen einer Schlägerei zum Franz-Josefs-Kai ausrücken. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei offensichtlich verletzte Männer im Alter von 28 und 40 Jahren.
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Die beiden gaben an, von mehreren bislang unbekannten Männern attackiert worden zu sein. Die Angreifer sollen aus noch ungeklärter Ursache auf ihre Opfer eingeschlagen und eingetreten haben. Als Zeugen schließlich den Polizeinotruf wählten, schnappten sich die Täter den Rucksack eines der Opfer und traten die Flucht zu Fuß ab.
Der 28-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in häusliche Pflege entlassen. Deutlich schwerer erwischte es den 40-Jährigen: Er erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Spital gebracht werden.
Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen. Von den flüchtigen Tätern fehlt jedoch bislang jede Spur.