Autos krachen zusammen – drei Verletzte in Wien

Crash in der Wiener Donaustadt! Am Samstag krachten kurz vor 23 Uhr am Kagraner Platz Ecke Wagramer Straße zwei Autos aus bislang unbekannter Ursache zusammen. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert.
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Durch die Wucht des Aufpralls erlitten zwei junge Männer und ein Minderjähriger Prellungen. Gegenüber "Heute" bestätigte ein Sprecher der Berufsrettung Wien den Einsatz. Ein 17-Jähriger musste nach der notfallmedizinischen Versorgung in ein Spital gebracht werden.
Die beiden anderen Unfallopfer im Alter von 18 und 19 Jahren konnten nach der Versorgung in häusliche Pflege entlassen werden. Alle drei Männer wurden bei dem Crash leicht verletzt.
Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.