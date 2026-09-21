Wien-City: Decke in Gebäude stürzt ein, Frau gefangen

Großeinsatz in der Wiener City! Am Sonntagabend wurden die Einsatzkräfte in die Färbergasse alarmiert. Grund dafür war ein Teileinsturz in einem Gebäude. Mehrere Geschossdecken waren in sich zusammengebrochen.
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Die Einsatzkräfte rückten umgehend zum betroffenen Objekt aus. Zunächst gelang es den Feuerwehrleuten, zwei Personen aus dem Gebäude zu befreien. Eine dritte Person, eine Frau, war eingeschlossen.
Die Rettung gestaltete sich äußerst aufwendig: Über mehrere Stunden arbeiteten die Einsatzkräfte daran, die Frau zu befreien. Dabei mussten sich auch die Florianis selbst in einen Gefahrenbereich begeben, wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien gegenüber "Heute" erklärte.
Schließlich konnte die Frau gerettet und schwerverletzt an einen Rettungsdienst übergeben werden. Wie schwer sie bei dem Einsturz verletzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.