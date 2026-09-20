i Am Samstagabend rückten die Einsatzkräfte nach Stadlau aus. Leserreporter Uniform online gekauft Fake-Cop posiert mit Waffe: Echter Polizei fällt es auf Ein 19-Jähriger posierte in Wien-Donaustadt in Polizeiuniform und mit vermeintlicher Schusswaffe für Fotos – kurz darauf rückten richtige Beamte an. Von Justine Gull 20.09.2026, 21:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein falscher Polizist sorgte für einen echten Polizeinsatz bei einer Tankstelle in der Wiener Donaustadt! Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr wurden die Beamten in die Gewerbeparkstraße alarmiert. Zeugen hatten dort einen jungen Mann in Polizeiuniform beobachtet, der mit Waffengurt und einer vermeintlichen Schusswaffe für Fotos von Freunden posierte.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem 19-jährigen serbischen Staatsbürger um keinen echten Polizisten handelte. Gegenüber den Beamten gab er an, die Uniformteile über die Online-Verkaufsplattform "willhaben" erworben zu haben.

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Polizei zeigt Fake-Cop an

Bei der vermeintlichen Schusswaffe handelte es sich um eine Airsoft-Waffe, wie die Pressestelle der Polizei auf "Heute"-Nachfrage erklärte. Wegen des unbefugten Tragens der Polizeiuniform an einem öffentlichen Ort wurde der 19-Jährige nach dem Sicherheitspolizeigesetz angezeigt.

Zusätzlich sprach die Polizei ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn aus. Das mitgeführte Pfefferspray konfiszierten die Beamten unterdessen.