Fake-Cop posiert mit Waffe: Echter Polizei fällt es auf

Ein falscher Polizist sorgte für einen echten Polizeinsatz bei einer Tankstelle in der Wiener Donaustadt! Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr wurden die Beamten in die Gewerbeparkstraße alarmiert. Zeugen hatten dort einen jungen Mann in Polizeiuniform beobachtet, der mit Waffengurt und einer vermeintlichen Schusswaffe für Fotos von Freunden posierte.
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Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem 19-jährigen serbischen Staatsbürger um keinen echten Polizisten handelte. Gegenüber den Beamten gab er an, die Uniformteile über die Online-Verkaufsplattform "willhaben" erworben zu haben.
Bei der vermeintlichen Schusswaffe handelte es sich um eine Airsoft-Waffe, wie die Pressestelle der Polizei auf "Heute"-Nachfrage erklärte. Wegen des unbefugten Tragens der Polizeiuniform an einem öffentlichen Ort wurde der 19-Jährige nach dem Sicherheitspolizeigesetz angezeigt.
Zusätzlich sprach die Polizei ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn aus. Das mitgeführte Pfefferspray konfiszierten die Beamten unterdessen.