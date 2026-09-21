Einsatz in Favoriten! Trio attackiert Wiener mit Messer

Messer-Attacke in Wien-Favoriten! In der Nacht auf Sonntag wurde ein 31-Jähriger in der Quellenstraße gegen 1.30 Uhr von drei bislang unbekannten Männern angesprochen. Das Trio fragte ihn nach einer Bankomatkarte, um sich an einem Automaten Zigaretten kaufen zu können.
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Als der 31-Jährige ablehnte, eskalierte die Situation plötzlich. Einer der Männer soll ein Messer gezückt und dem Opfer in den Bauch gestochen haben. Anschließend ergriffen die drei Unbekannten die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief jedoch ohne Erfolg.
Der verletzte 31-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht, wie die Pressestelle der Wiener Polizei gegenüber "Heute" erklärte. Die Ermittlungen zu den drei bislang unbekannten Tätern laufen.