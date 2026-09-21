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In der Nacht auf Sonntag kam es in Favoriten zu einem Großeinsatz.
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Bankomatkarte verweigert

Einsatz in Favoriten! Trio attackiert Wiener mit Messer

In Wien-Favoriten ist ein Mann von drei Unbekannten in der Nacht auf Sonntag mit einem Messer verletzt worden.
Justine Gull
Von Justine Gull
21.09.2026, 12:10
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Messer-Attacke in Wien-Favoriten! In der Nacht auf Sonntag wurde ein 31-Jähriger in der Quellenstraße gegen 1.30 Uhr von drei bislang unbekannten Männern angesprochen. Das Trio fragte ihn nach einer Bankomatkarte, um sich an einem Automaten Zigaretten kaufen zu können.

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Als der 31-Jährige ablehnte, eskalierte die Situation plötzlich. Einer der Männer soll ein Messer gezückt und dem Opfer in den Bauch gestochen haben. Anschließend ergriffen die drei Unbekannten die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief jedoch ohne Erfolg.

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    Der verletzte 31-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht, wie die Pressestelle der Wiener Polizei gegenüber "Heute" erklärte. Die Ermittlungen zu den drei bislang unbekannten Tätern laufen.

    Gul,21.09.2026, 12:10
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