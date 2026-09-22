i Am Dienstag waren die Server plötzlich nicht mehr erreichbar. Sabine Hertel (Symbolbild) /Screenshots Leserreporter Webseite teilweise down Cyber-Attacke sorgt für Probleme bei Wohnungsvergabe Am Mittwochvormittag startete die neue Wohnungsvergabe – doch die Wiener kämpften mit Webseite-Problemen. Von Justine Gull 22.09.2026, 11:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ärger zum Start der neuen Wiener Wohnungsvergabe! Am Dienstag ging das neue System für geförderte Wohnungen und Gemeindewohnungen an den Start. Doch ausgerechnet zum Auftakt soll die entsprechende Webseite für Nutzer zeitweise nicht erreichbar gewesen sein. Ein "Heute"-Leser wollte sich am Vormittag über die neue Vergabe informieren – und landete offenbar vor einer nicht funktionierenden Seite. "Sehr professionell wieder vorbereitet die Stadt Wien", ärgert er sich über den holprigen Start.

Auch ein weiterer Wiener berichtete von Problemen. "Jetzt haben wir alle so lange gewartet, dass das neue System von Wiener Wohnen funktioniert und man nach einer "passenden" Wohnung suchen kann – nun ist wohl alles lahm gelegt", so der Betroffene.

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"Daten nicht betroffen"

Gegenüber "Heute" bestätigte ein Pressesprecher von Wiener Wohnen die Störung. "Zeitgleich mit dem Start der "Wohnungsvergabe NEU" kam es auf mehreren Webseiten – darunter meinwohnticket.wien, wohnpartner-wien.at und wienerwohnen.at – zu technischen Einschränkungen", so der Pressesprecher.

Besonders brisant: Es soll ein gezielter externer Angriff auf die Netzwerkinfrastruktur dahinterstecken. Dieser ziele darauf ab, die Systeme zu überlasten. Die Sicherheit der Daten der Nutzer sei davon nicht betroffen.

Techniker arbeiten mit Hochdruck

Die zuständigen Techniker arbeiten laut Stadt mit Hochdruck an der Behebung. Erste Gegenmaßnahmen würden bereits Wirkung zeigen, die Systeme stabilisierten sich. Vollständig ausgefallen sei das Angebot nicht: Bereits eingeloggte Nutzer könnten den Service weiterhin verwenden.

Zum Zeitpunkt der Stellungnahme waren demnach rund 900 Personen im System aktiv. Mehr als 500 Wohnungsanmeldungen konnten bereits erfolgreich durchgeführt werden. Wegen der weiterhin andauernden Angriffe könne es allerdings vorübergehend zu Einschränkungen oder kurzen Unterbrechungen beim Laden einzelner Seiten kommen.