i E-Scooter-Lenker schwer verletzt! Beifahrer stellt sich. Denise Auer Opfer in Lebensgefahr Scooter-Crash in Wien! Lenker (14) stellt sich mit Mama In der Wiener Donaustadt wurde am Montag ein 12-jähriger Syrer bei einem E-Scooter-Unfall schwer verletzt. Ein Beifahrer floh – und stellte sich nun. Von Community Heute 22.09.2026, 17:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem schweren E-Scooter-Unfall in Wien-Donaustadt, bei dem ein 12-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde, gibt es eine überraschende Wende: Der zunächst geflüchtete Lenker stellte sich am Dienstag gemeinsam mit seiner Mutter bei der Polizei.

Bub nach E-Scooter-Unfall schwer verletzt

Immer mehr Details werden zu dem schrecklichen E-Scooter-Unfall in Wien-Donaustadt bekannt. Wie berichtet, waren zwei Burschen am Montag gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs. Gegen 17.15 Uhr fuhren die beiden Schüler auf einem Weg parallel zur Pfalzgasse, als es zu dem folgenschweren Unfall kam.

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Laut Polizei touchierte der Lenker während der Fahrt einen Randstein. Beide Burschen stürzten. Der 12-Jährige schlug dabei offenbar so schwer mit dem Kopf auf, dass er reglos auf der Fahrbahn liegen blieb.

Lenker ließ schwer verletzten Bub liegen

Ein Zeuge eilte dem schwer verletzten Buben sofort zu Hilfe und forderte auch den zweiten Jugendlichen auf, bei der Versorgung des 12-Jährigen zu helfen. Doch der Lenker stieg laut Polizei wieder auf den E-Scooter und fuhr davon.

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Die Berufsrettung Wien versorgte den 12-Jährigen notfallmedizinisch und brachte ihn mit schweren Kopfverletzungen in den Schockraum der Klinik Donaustadt. Sein Zustand ist weiterhin äußerst kritisch. "Der Patient befindet sich weiterhin in Lebensgefahr und wird intensivmedizinisch betreut", erklärte eine Sprecherin des Spitals auf "Heute"-Anfrage.

14-Jähriger kam mit seiner Mutter zur Polizei

Am Dienstag folgte dann die Wende: Gegen 14.10 Uhr erschien der gesuchte Lenker gemeinsam mit seiner Mutter in einer Polizeiinspektion in der Donaustadt und stellte sich den Beamten.

Bei dem Jugendlichen handelt es sich laut Polizei um einen 14-jährigen österreichischen Staatsbürger. Die Polizisten stellten bei ihm mehrere Abschürfungen fest.

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Bei seiner Befragung bestätigte der Teenager, gemeinsam mit dem 12-Jährigen auf dem E-Scooter gefahren zu sein. Nach dem schweren Sturz sei er aus Angst vor den Konsequenzen von der Unfallstelle geflüchtet. Der 14-Jährige wurde angezeigt.

Zu zweit am E-Scooter ist verboten

Die Unfallaufnahme wurde vom Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien durchgeführt. Das Fahren zu zweit auf einem E-Scooter ist in Österreich verboten. Laut ÖAMTC können Verstöße Verwaltungsstrafen von bis zu 726 Euro nach sich ziehen.