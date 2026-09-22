i Hier auf diesem Weg parallel zur Pfalzgasse kam es zu dem Unfall Denise Auer Er liegt im Sterben E-Scooter-Lenker lässt schwer verletzten Bub liegen Nun wird immer mehr zu dem schrecklichen E-Scooter-Unfall in der Donaustadt bekannt. Ein Syrer schwebt in Lebensgefahr, sein Begleiter verschwand. Von Thomas Peterthalner 22.09.2026, 12:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nun werden immer mehr Details zu dem schrecklichen Scooter-Unfall in Wien-Donaustadt bekannt. Wie berichtet, waren zwei Burschen Montag (21.9.) zu zweit auf einem E-Roller unterwegs. Die beiden Schüler fuhren entlang der Felder bei der Schukowitzgasse. Um 17.15 bogen die Burschen auf einen Weg parallel zur Pfalzgasse ab. Dort kam es zu dem Unfall.

12-Jähriger schlug mit Kopf auf

Laut Polizei touchierte der E-Scooter bei voller Fahrt einen Randstein, woraufhin das Duo stürzte. Der 12-jährige Syrer dürfte dabei unglücklich mit dem Kopf am Boden aufgeschlagen sein, er blieb reglos auf der Fahrbahn liegen.

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Die Polizei sucht den E-Scooter-Lenker - er ist flüchtig. Denise Auer

Begleiter flüchtete

Ein Zeuge eilte dem Buben zu Hilfe und forderte den zweiten Jugendlichen ebenfalls zur Hilfeleistung auf. Doch dieser stieg plötzlich wieder auf den E-Scooter und düste davon. Seine Identität ist derzeit noch unbekannt, der 12-Jährige konnte noch nicht befragt werden.

Kritischer Zustand

Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung des 12-Jährigen und brachte den Burschen mit schweren Kopfverletzungen in den Schockraum der Klinik Donaustadt: "Der Patient befindet sich weiterhin in Lebensgefahr und wird intensivmedizinisch betreut", erklärt eine Sprecherin des Spitals auf "Heute"-Anfrage.

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Bis zu 726 Euro Strafe drohen

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien. Das Fahren zu zweit auf einem E-Scooter ist in Österreich verboten und kann laut Öamtc Verwaltungsstrafen von bis zu 726 Euro nach sich ziehen. Die Ermittlungen zu dem Unfall, insbesondere zur Identität des bislang unbekannten Unfalllenkers, sind laut Polizei im Gange.