Lenker (17) brettert mit 115 km/h über Ring in Wien

Von einer "massiven Geschwindigkeitsübertretung am Schottenring" in der City berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien am Dienstag. Der entsprechende Vorfall ereignete sich am Montag gegen 13.30 Uhr.
Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ging den Beamten ein 17-jähriger Raser ins Netz. Wie es in der Mitteilung heißt, wurde ein Pkw am Schottenring mittels Lasermessgerät mit 115 km/h anstelle der erlaubten 50 km/h gemessen. In weiterer Folge hielten die Beamten den jungen Syrer an.
Wie sich im Zuge der Kontrolle herausstellte, verfügt der Jugendliche über keine gültige Lenkberechtigung. Bei dem Pkw handelte es sich um ein Mietfahrzeug, weshalb dieses nicht beschlagnahmt, sondern dem Vermieter ausgefolgt wurde.
Der 17-Jährige wurde wegen der festgestellten Übertretungen angezeigt. Da aufgrund seiner Angaben davon auszugehen war, dass er den Pkw ohne Wissen seines Freundes, der das Fahrzeug ursprünglich angemietet hatte, in Betrieb genommen hatte, wurde er zudem wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen angezeigt