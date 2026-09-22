i Der 12-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Berufsrettung Wien (Symbolbild) Lenker auf der Flucht Bub ringt nach E-Scooter-Unfall in Wien mit dem Tod Ein unbekannter E-Scooter-Lenker stürzte in Wien mit einem 12-jährigen Bub und fuhr danach davon. Der 12-Jährige befindet sich in Lebensgefahr. Von André Wilding 22.09.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein bislang unbekannter E-Scooter-Lenker fuhr am Montag gegen 17.15 Uhr gemeinsam mit einem 12-jährigen Buben auf einem E-Scooter auf einer Parallelstraße zur Pfalzgasse von der Stemolakgasse kommend in Richtung Schukowitzgasse.

Lenker auf der Flucht

Laut einem Zeugen touchierte der E-Scooter einen Randstein, woraufhin beide zu Sturz kamen. Der 12-Jährige blieb reglos am Boden liegen. Der Zeuge eilte dem Buben zu Hilfe und forderte eigenen Angaben zufolge den augenscheinlich jugendlichen Lenker ebenfalls zur Hilfeleistung auf.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Jugendliche soll daraufhin jedoch auf den E-Scooter gestiegen und davongefahren sein. Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung des 12-Jährigen und brachte ihn mit schweren Kopfverletzungen in den Schockraum eines Spitals.

Kritischer Zustand

Laut behandelndem Arzt befindet sich der Bub in kritischem Zustand. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien. Die Ermittlungen, insbesondere zur Identität des bislang unbekannten Unfalllenkers, sind im Gange.

Die Bilder des Tages i ?

Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an das Stadtpolizeikommando Donaustadt unter der Telefonnummer 01-31310-66230 erbeten.