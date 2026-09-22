Joghurt-Dieb dreht durch und droht Security mit dem Tod

Wilde Szenen in einem Wiener Supermarkt wegen eines Joghurtbechers: Ein 50-jähriger Österreicher soll diesen am Montag in einem Geschäft in Wien-Mariahilf eingesteckt haben. Dabei wurde der Mann gegen 17.05 Uhr von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter erwischt.
Als der Angestellte den mutmaßlichen Dieb darauf ansprach, reagierte dieser äußerst aggressiv. Er versuchte dem Sicherheitsdienstmitarbeiter ins Gesicht zu schlagen und bedrohte ihn mit dem Umbringen.
Danach flüchtete der Tatverdächtige zur U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße. Dort war dann auch Endstation. Der Mann wurde von Beamten der Polizeiinspektion Kopernikusgasse festgenommen. Der 50-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.