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Die Polizei konnte den Mann festnehmen.
Die Polizei konnte den Mann festnehmen.
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Wilde Szenen in Wien

Joghurt-Dieb dreht durch und droht Security mit dem Tod

Wegen eines Joghurtbechers eskalierte die Situation in einem Wiener Supermarkt. Ein Mann soll einen Security-Mitarbeiter bedroht haben.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
22.09.2026, 11:23
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Wilde Szenen in einem Wiener Supermarkt wegen eines Joghurtbechers: Ein 50-jähriger Österreicher soll diesen am Montag in einem Geschäft in Wien-Mariahilf eingesteckt haben. Dabei wurde der Mann gegen 17.05 Uhr von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter erwischt.

Als der Angestellte den mutmaßlichen Dieb darauf ansprach, reagierte dieser äußerst aggressiv. Er versuchte dem Sicherheitsdienstmitarbeiter ins Gesicht zu schlagen und bedrohte ihn mit dem Umbringen.

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Danach flüchtete der Tatverdächtige zur U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße. Dort war dann auch Endstation. Der Mann wurde von Beamten der Polizeiinspektion Kopernikusgasse festgenommen. Der 50-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

red,22.09.2026, 11:23
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