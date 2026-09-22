i Die Polizei konnte den Mann festnehmen. iStock Wilde Szenen in Wien Joghurt-Dieb dreht durch und droht Security mit dem Tod Wegen eines Joghurtbechers eskalierte die Situation in einem Wiener Supermarkt. Ein Mann soll einen Security-Mitarbeiter bedroht haben. Von Newsdesk Heute 22.09.2026, 11:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wilde Szenen in einem Wiener Supermarkt wegen eines Joghurtbechers: Ein 50-jähriger Österreicher soll diesen am Montag in einem Geschäft in Wien-Mariahilf eingesteckt haben. Dabei wurde der Mann gegen 17.05 Uhr von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter erwischt.

Als der Angestellte den mutmaßlichen Dieb darauf ansprach, reagierte dieser äußerst aggressiv. Er versuchte dem Sicherheitsdienstmitarbeiter ins Gesicht zu schlagen und bedrohte ihn mit dem Umbringen.

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Danach flüchtete der Tatverdächtige zur U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße. Dort war dann auch Endstation. Der Mann wurde von Beamten der Polizeiinspektion Kopernikusgasse festgenommen. Der 50-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.