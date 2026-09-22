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Der Vorfall ereignete sich bei einem Imbissstand.
Der Vorfall ereignete sich bei einem Imbissstand.
iStock/Valentina Stankovic
Vorfall in Wien

34-Jähriger rastet in Imbiss aus, geht auf Polizei los

Ein 34-Jähriger wurde in einem Wiener Imbisslokal festgenommen. Der Mann soll randaliert, Polizisten beschimpft und ihnen Schläge angedroht haben.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
22.09.2026, 11:29
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Ein Polizeieinsatz in Wien-Landstraße endete am Montag mit einer Festnahme. Wie die Polizei berichtet, wurden Beamte der Polizeiinspektion Kärntnertorpassage am 21. September 2026 gegen 14.55 Uhr zu einem Imbisslokal gerufen.

Der Grund: Ein aggressiver Mann soll zunächst vor dem Lokal einen älteren Mann "ohne erkennbaren Grund" angepöbelt haben. Ein Zeuge und der Lokalbesitzer schritten daraufhin ein.

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Anschließend soll der Mann gegen die Auslagenscheiben des Imbisslokals geschlagen haben. Danach habe er das Lokal betreten und dort weiter randaliert.

Hammer-Mann verängstigt Passanten in Wiener Park

Auch gegenüber den einschreitenden Polizisten soll sich der augenscheinlich alkoholisierte Mann "äußerst aggressiv" verhalten haben. Der amtsbekannte 34-jährige österreichische Staatsbürger schrie die Beamten demnach an, beschimpfte sie und drohte ihnen schließlich Schläge an.

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Daraufhin wurde der Mann festgenommen. Ein Alkovortest ergab eine Alkoholisierung von rund 2,4 Promille. Verletzt wurde im vorliegenden Bericht niemand genannt.

red,22.09.2026, 11:29
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